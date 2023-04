Ita-Lufthansa, tempi stretti per l’intesa 

Da un punto di vista strategico sembra che Lufthansa punterà in modo deciso anche sugli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate per rilanciare Ita. Infatti sempre Spohr ha sottolineato che «Milano è il terzo bacino di utenza in Europa dopo Parigi e Londra». Mentre l’aeroporto di Fiumicino e destinato a diventare l'hub per l'America Latina e Africa. Nella galassia Lufthansa Ita sarà in compagnia di Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International, Air Dolomiti, Lufthansa Regional, Eurowings e Lufthansa Cargo.

C’è già un piano industriale condiviso che ha avuto il via libera dal consiglio di amministrazione di Ita. E secondo quanto trapela l’accordo verrà firmato a «breve», quindi in anticipo sulla scadenza del 24 aprile.

Il nodo principale riguarda la valutazione della compagnia statale. Lufthansa punta a rilevare attraverso un aumento di capitale riservato il 40% di Ita per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro. La compagnia tedesca ha poi l'opzione di acquistare le quote rimanenti in mano al Mef, al momento azionista unico, «successivamente« e salire così al 100%.

Ultimi metri prima del traguardo. L’accordo tra Ita Airways e Lufthansa è alle battute finali. Il numero uno del colosso tedesco, Carsten Spohr, ha discusso nei giorni scorsi a Roma con il presidente di Ita, Antonino Turicchi, e ha incontrato il ministro dell’Economia.

Da Bruxelles, a margine di un summit sull’aviazione, Spohr aveva anticipato la sua visita a Roma, affermando proprio che l’ultimo scoglio verso l'accordo «è la valutazione» della newco. «Ovviamente Ita ha perso denaro pubblico e questo si riflette sulla valutazione, che rappresenta l’ultimo vero ostacolo nella discussione», ma «siamo fiduciosi di poter firmare entro il periodo di esclusività», aveva detto.

E sulla trattativa in corso sono intervenuti anche i sindacati. «Sappiamo che sono ore importanti per la definizione del nuovo assetto societario di Ita e ribadiamo che per noi debba rimanere un assetto con una presenza maggioritaria dell'azionista statale», ha detto il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, sottolineando, inoltre, che la compagnia deve avere «una spiccata attività legata ai voli intercontinentali che permetta l’aumento del numero degli aeromobili e conseguentemente del numero dei lavoratori occupati in Ita e nelle società di manutenzioni, handling e catering ad essa legate».

