Ita-Lufthansa, settimana decisiva per il matrimonio 

«Questa è la settimana in cui la Commissione europea deciderà sul dossier», dice Carsten Spohr, amministratore delegato del gruppo Lufthansa. Il matrimonio tra la compagnia tedesca e Ita Airways entra nei giorni decisivi. I negoziati vanno avanti fitti e si continuerà a trattare «fino all’ultimo», fanno sapere da Bruxelles. Si lavoara sui «nodi tecnici ancora da risolvere» a tutela dell’equilibrio dei cieli e dei consumatori, ma anche per scongiurare uno scontro politico inevitabile nel caso di una bocciatura.

Le ultime proposte planate sul tavolo dell’antitrust Ue guidato da Margrethe Vestager fanno registrare «qualche miglioramento», ma il lavoro da fare per arrivare all’intesa non è finito. Ci sono «aspetti da migliorare» soprattutto sulle rotte di lungo raggio, nella visione dell’Ue, per strappare il fatidico sì.

E le lancette dell’orologio corrono sempre più in fretta. Bruxelles punta ad avere «un orientamento chiaro» sulla decisione in breve tempo. Poi, sbrigate le ultime procedure, la sentenza arriverà pochi giorni prima della scadenza fissata entro il 4 luglio. Nel carteggio senza fine tra Roma, Francoforte e Bruxelles, il Mef e il colosso dei cieli tedesco hanno confermato alla Commissione europea la loro volontà di compiere nuovi sacrifici pur di salvare l'accordo di acquisizione della newco sorta dalle ceneri di Alitalia.

Sul piatto, la rinuncia a circa una ventina di coppie giornaliere di slot - un numero significativamente maggiore rispetto alle 11 (22 tra andata e ritorno) proposte in precedenza - e l'apertura alle rivali (EasyJet, Volotea e Wizz Air) dei collegamenti a corto raggio per l’Europa centrale con destinazione Germania, Austria, Svizzera e Belgio, dove Lufthansa detiene un ampio potere di mercato con le controllate Austrian, Swiss e Brussels. Un lento avvicinamento delle posizioni che prosegue ormai da settimane e che richiede tuttavia ancora limature. E il rischio che il tavolo salti resta dietro l’angolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA