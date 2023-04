Ita-Lufthansa, il nodo è il prezzo 

Si tratta sul prezzo. Lufthansa non vorrebbe superare i 250 milioni di euro per l’acquisto di Ita Airways. E tanti altri dettagli non sono ancora stati definiti. Ecco perché non è stata rispettata la scadenza del 24 aprile per la chiusura dell’accordo: le trattative sono state prorogate fino al 12 maggio. Lufthansa ha presentato un’offerta lo scorso gennaio e punta a rilevare, attraverso un aumento di capitale riservato, il 40% di Ita. Il gigante tedesco ha poi l’opzione di acquistare le quote rimanenti in mano al Mef, al momento azionista unico, «successivamente» e salire così al 100% della newco. La scorsa settimana, il presidente di Ita Antonino Turicchi aveva detto che «il percorso è avviato» e «l’operazione nella sua struttura è definita, poi il fatto che qualcuno la vuole cambiare di una virgola fa parte di una negoziazione»

I punti

Ma il nodo reale è sulla “fase 2”, ovvero sull’opzione di controllo di Ita da parte di Lufthansa. Da esercitare dopo aver raggiunto il breakeven, atteso dopo due anni (nel 2025), quando dal 2026 la compagnia sarà diventata “profittevole”. Il Governo intenderebbe assicurare un presidio a tutela dell'interesse pubblico dopo il primo biennio e sono due le opzioni in campo: attraverso il mantenimento di una quota azionaria o con la presenza di rappresentanti nel board. Bisognerà, però, modificare lo Statuto.

Le voci

L’amministratore delegato della compagnia, Fabio Lazzerini, aveva spiegato che però nelle trattative il «focus è sul prezzo». Da tempo Lufthansa dichiara di avere un forte interesse per il mercato italiano e ha spesso detto di considerarsi «il partner giusto» di cui ha bisogno Ita Airways. Il Ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, aveva già detto quest’estate che «l’Italia è il nostro mercato più importante dopo quello di casa e gli Usa».