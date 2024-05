Ita-Lufthansa, il matrimonio è in bilico 

Dribbla le polemiche. Ma lancia comunque un messaggio forte e chiaro. L’Europa valuta le nozze tra Ita e Lufthansa guidata soltanto da una stella polare: la tutela della libera concorrenza e dei cittadini. La guardiana dell’antitrust Ue, Margrethe Vestager, difende il suo ruolo di mediatrice nell’operazione italo-tedesca - entrata ormai nei suoi giorni cruciali - e risponde indirettamente anche alle critiche espresse da Matteo Salvini su un possibile «atto ostile» nei confronti dell’Italia nel caso di un niet. La missione dell’Ue è «garantire che, quando viaggiano, i consumatori possano scegliere tra diverse compagnie, voli e prezzi competitivi». Fronti su cui l’alleanza tra la newco e il vettore tedesco pone dei «rischi». Il finale non è però ancora scritto: «Spetta alle parti», è l’incoraggiamento della commissaria, trovare il compromesso necessario a strappare entro il 4 luglio la benedizione Ue. Impegnata ad analizzare i «diversi aspetti» della fusione - attraverso la quale Lufthansa acquisirebbe il 41% di Ita con la prospettiva di salire al 100% entro il 2026 -, in questi giorni di negoziati a livello tecnico e dirigenziale, la Commissione europea non arretra sulle richieste volte a scongiurare un aumento delle tariffe e una diminuzione dei collegamenti a danno dei cittadini. Le trattative vanno avanti anche per avvicinare le posizioni sulla cessione degli slot a Milano-Linate: le parti sarebbero pronte a rinunciare a una ventina di coppie giornaliere di slot nello scalo milanese. Un numero sensibilmente superiore rispetto alle 11 proposte in precedenza, ma inferiore alla soglia (circa trenta) richiesta dall’Ue.

