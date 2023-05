Ita-Lufthansa, accordo vicino 

La newco, nata dalle ceneri di Alitalia, entrerà a far parte di un gruppo che opera a livello mondiale. La galassia Lufthansa comprende oltre 300 società tra controllate e partecipate, con un portafoglio di aziende che si compone di network carrier, vettori point-to-point e società di servizi per il trasporto aereo. Tra le compagnie controllate direttamente ci sono Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International, Air Dolomiti, Lufthansa Regional, Eurowings e Lufthansa Cargo.

L'accordo preliminare di vendita dovrà poi avere il via libera dalla Corte dei Conti, dall'Antitrust italiano e dall'Antitrust Ue. Ottenuto il via libera da tutti e tre gli organi si firmerà il contratto definitivo, il cosiddetto closing. Nel frattempo si andrà verso un nuovo Consiglio di amministrazione di Ita. La nomina del nuovo cda era stata infatti rinviata «in attesa dell'esito della trattativa in esclusiva ancora in corso con il possibile partner».

L'offerta di Lufthansa è arrivata sul tavolo del ministero dell'Economia lo scorso gennaio e poi è partita la trattativa. Il gruppo di Colonia si appresta a comprare, attraverso un aumento di capitale riservato, una quota del 40% per un esborso di poco superiore ai 300 milioni di euro, e poi in un secondo momento rilevare dal Mef la maggioranza, salendo almeno al 90% di Ita.

Alle battute finali la trattativa tra il Tesoro e Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza di Ita Airways alla compagnia tedesca. Secondo quanto trapela, la firma dell'accordo preliminare tra le parti è questione di ore e potrebbe arrivare già oggi.

Oltre 300 milioni

Aiuti bocciati

Intanto il Tribunale Ue ha annullato la decisione della Commissione che approva una misura di aiuto consistente in sovvenzioni erogate dall’Italia a compagnie aeree italiane nel contesto della pandemia, perché l’esecutivo Ue «non ha motivato la propria conclusione secondo cui la misura in questione non era contraria a disposizioni di diritto dell’Unione diverse da quelle relative agli aiuti di stato». Il caso riguarda le sovvenzioni erogate nel 2020 a compagnie aeree titolari di una licenza italiana mediante un fondo di compensazione di 130 milioni di euro. Il ricorso di annullamento è stato proposto da Ryanair.

