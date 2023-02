Ita cambia “cervellone”: niente check-in online e prenotazioni nel caos  

Non è finita perché dalle 18 di oggi fino alle 12.30 di domani saranno inutilizzabili anche il sito internet e l’App della compagnia. Per oltre diciotto ore non si potranno comprare biglietti. Chi deve partire, dovrà arrangiarsi prima. Gli altri invece dovranno scegliere rotte alternative. Eppure Ita Airways nell’Isola non gestisce collegamenti qualsiasi, ma quelli della continuità territoriale: Cagliari-Roma, Cagliari-Milano e Alghero-Milano. È la compagnia statale a spiegare che tra oggi e domani «non sarà possibile effettuare emissioni di nuovi biglietti su nessun canale di vendita (sito, App, Customer center, biglietterie aeroportuali e agenzie di viaggio)». Il check-in on line sarà attivo per oggi (ma non domani) solo per i voli in partenza da Roma Fiumicino e Milano Linate.

Fino al 23 febbraio «sarà necessario effettuare il check-in esclusivamente presso i banchi accettazione dello scalo di partenza», spiega Ita, che invita a presentarsi «con sufficiente anticipo rispetto alla partenza del vostro volo». E cioè «almeno due ore prima» per i voli nazionali e con destinazioni nell’Area Schengen (oltre ai 23 Paesi dell’Ue, anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein), e «almeno 3 ore prima» per tutti gli altri (intercontinentali e extra-Schengen).

Stop ai check-in su App e sito internet, si fermano anche i canali di acquisto dei biglietti: fino a domani viaggiare con Ita Airways sarà un problema. La compagnia ha avviato un aggiornamento del sistema informatico, che però nell’Isola si traduce in una frenata improvvisa della continuità territoriale. Per quarantotto ore si tornerà all’antica: prima di partire ci si dovrà presentare obbligatoriamente ai banchi dell’aeroporto con il biglietto e i documenti di identità, a prescindere dal tipo di bagaglio.

I disagi

Il blackout

La causa dello stop è «un importante aggiornamento dei nostri sistemi informatici», che riguarderà oltre 40mila passeggeri in tutta Italia e potrebbe essere uno dei passaggi obbligati verso il matrimonio con Lufthansa.

Il motivo

Nel dettaglio, Ita Airways abbandonerà il sistema di prenotazione Sabre – usato da compagnie aeree e ferroviarie, hotel – retaggio della vecchia Alitalia, per adottare Amadeus, il “cervellone” scelto da Lufthansa e da tutta la Star alliance (che comprende una trentina di compagnie). In questo modo le due compagnie saranno in grado di “dialogare” più facilmente se le trattative dovessero andare in porto.

Lo sciopero

Resta da capire se i sindacati confermeranno lo sciopero previsto per martedì prossimo. Il Cda di Ita ieri ha dato il via libera all’aumento degli stipendi del personale, dopo che il primo ok era arrivato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’adeguamento delle retribuzioni degli oltre 3.600 dipendenti, che saranno allineati a quelli del contratto nazionale, dovrebbe essere sufficiente a evitare lo stop di quattro ore annunciato dai Fil Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e dalle associazioni professionali Anpac, Anpav e Anp. All’orizzonte c’è per i piloti un aumento del 38% sui minimi tabellari, mentre per gli assistenti di volo un incremento del 23%. Previsto anche un ritocco della diaria sui voli internazionali. Per il personale di terra, l’aumento dovrebbe essere intorno al 15%.

