“Ita abarrat” di questi anni Duemila? 

Quarantanove anni e mille domande, una su tutte: cosa rimarrà? Si intitola “Ita abarrat” il nuovo singolo di Su Maistu, prodotto da Antonio Deidda, in arte Owsir, che si è occupato anche delle grafiche e del video, girato nella foresta del Marganai, nella zona di Domusnovas, con gli scratch di Matteo Mura, in arte Dj Wall Dot, campione italiano DMC, fresco di partecipazione alle finali mondiali di San Francisco (Usa). Un ritorno solista tutto sardo per Alessio Mura, in arte Su Maistu, metà della storica formazione rap isolana Balentia, attualmente impegnata sul fronte dei live, che ha celebrato i suoi 49 anni con questa poesia rap dal suono vecchio stile, intimista, ma al contempo universale.

I pionieri

I Balentia sono i pionieri del rap in Sardegna. La band è composta da Alessio Mura (Su Maistu) e Andrea Mura (Lepa) da Mogoro. Si tratta di una delle band più longeve e coraggiose della nostra Isola. Con un rap che amano definire «sociale», hanno tracciato la strada.

Il tempo che passa

«Sto invecchiando (ride), ma soprattutto accanto a me vedo mia figlia crescere a una velocità impressionante e questo mi dà la misura del tempo che passa, oltre a farmi riflettere su quello che le sto lasciando materialmente e come insegnamento: l’educazione, i valori, il rispetto per gli altri», ci ha raccontato Su Maistu. «Insomma, se mi guardo allo specchio, vedo qualche ruga in più e qualche capello in meno, ma il pensiero ruota attorno a quello che lascerò a chi rimarrà più a lungo di me e questa canzone parla proprio di questo».

Parole, parole

“Ita abarrat” parla anche di perdita e fragilità, un destino che ci unisce. Sono pensieri profondi, come trova una luce in tutto questo? «Con la scrittura. È quello il mio momento, in cui mi fermo e metto insieme riflessioni, che a volte sono tristi, ma i pezzi tristi ci aiutano a lavare l’anima, a fermarci e a riflettere su cose che spesso non vediamo, presi dalla nostra quotidianità».

«La mia terra»

Una di queste è la caducità dei luoghi in cui viviamo. Per questo al centro del video c’è il tema del rispetto per la terra? «Sì! Le foreste del Marganai sono uno dei miei posti del cuore, un bosco fitto, che incute rispetto, ma che è anche molto fragile e risente moltissimo di quello che sta succedendo. Se ci vai a fine estate, vedi piante che cadono per la siccità e per distruggerlo basterebbe un fiammifero. Quello che sta succedendo a livello globale, impatta anche su cose molto vicine ed è questo che volevo raccontare. Abbiamo una responsabilità enorme, ognuno di noi deve fare un piccolo passo, essere custode della terra, è la prima forma di rispetto che dobbiamo avere e passare ai nostri figli».

L’età dell’oro

Un po’ come il rap della Golden Age? «Con Antonio non avevo mai collaborato, ma questo beat boom bap è particolarmente nelle mie corde, mi riporta indietro a quello che era il rap che ascoltavo e che tuttora ascolto. Con le piattaforme di streaming oggi abbiamo la possibilità di viaggiare nella musica senza limiti, quindi, sì, è bello che i ragazzi riscoprano l’epoca d’oro del rap».

«La mia eredità»

Che segno si augura di lasciare? «Vorrei che qualcuno, fra 30 anni si ricordasse di Balentia o di Su Maistu come di qualcuno che ha fatto un percorso coerente e intellettualmente onesto, raccontando il suo modo di essere, in totale trasparenza».

