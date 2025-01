«Istruzione e salute, diritti negati» 

«Il punto è che la pubblica amministrazione sta ragionando come un’azienda. Dice: quanto mi costa tenere aperta una scuola? Se non è economicamente vantaggioso fa l’accorpamento, come un’impresa che chiude le filiali perché non ha abbastanza clienti».

Gli alunni, però, sono sempre meno.

«Vero, ma la pubblica amministrazione non è un’azienda, non può fare un ragionamento di sostenibilità economica, perché deve garantire comunque il diritto all’istruzione anche al ragazzino che altrimenti sarebbe costretto a farsi tot ore di viaggio in pullman per raggiungere la scuola».

Tra tagli e accorpamenti, il viaggio in pullman lo fanno pure tanti piccoli della primaria.

«Ripeto, non si può continuare a fare un ragionamento solo in termini di costi. La pubblica amministrazione deve trovare soluzioni che garantiscano i servizi essenziali a tutti i cittadini, anche a coloro che abitano nelle zone interne, nei piccoli paesi, e che finiscono per sentirsi cittadini di serie B pur pagando le tasse come gli altri. Vale per l’istruzione, vale per la salute e per tutti i diritti».

Luisa Salaris, demografa dell’Università di Cagliari, più volte è intervenuta per puntualizzare il nesso tra taglio dei servizi e sfiducia delle famiglie, due vuoti che generano denatalità e invecchiamento della popolazione. «Si innesca un circolo vizioso: diminuiscono i bambini, automaticamente c’è un ridimensionamento dei servizi e questo reagisce a monte perché scoraggia chi deve fare un figlio». La decisione di fare un figlio, sottolinea, «è una scelta razionale, e ragionata, per le famiglie. E se un servizio manca o è fortemente limitato, pensiamo anche agli asili nido, si attiva un circolo vizioso di segno negativo che influenza i comportamenti».

Un circolo vizioso alimentato dalla sfiducia.

«Intanto quella del cittadino che fa il suo dovere pagando le tasse senza avere il riconoscimento di un servizio garantito, il che mina alla base il rapporto che ognuno di noi può avere con la pubblica amministrazione. Poi sì, finisce che le famiglie non hanno fiducia e quindi non si espandono. Tuttavia, un dato è rilevante: quello di chi fa solo un figlio però non va oltre, non fa il secondo e tanto meno il terzo, perché ha appagato il desiderio di formare una famiglia ma si ferma qui».

Lo dice anche l’Istat: nell’Isola il 56% delle coppie che vogliono diventare genitori non va oltre il primo erede.

«È così. Guardando i dati, sempre più mi rendo conto che i sardi non è che non fanno più figli, ne fanno uno e poi basta».

La politica dovrebbe cogliere questo desiderio e, garantendo i servizi, incentivare le famiglie a fare anche il secondo figlio, no?

«È ciò a cui sta lavorando per esempio la Cina: il passaggio dal primo al secondo e terzo figlio. Vengono garantiti servizi e bonus».

Potrebbe farlo anche la Regione, che finora si è fermata ai bonus.

«Mancano le idee e servirebbe una visione di lungo periodo. È incredibile che la Sardegna, regione autonoma, non abbia mai portato avanti politiche strutturate sulla natalità. Come invece ha fatto il Trentino».

La Sardegna lamentona dice che siamo un’isola.

«Il fatto che siamo un’isola, e che il nostro territorio è caratterizzato da piccoli comuni, non è detto che debba essere una sfortuna. Potrebbe essere invece una risorsa. Ci sono tutta una serie di prospettive con cui la Sardegna potrebbe sfruttare l’aiuto dell’Europa per crescere e guadagnare fiducia».

