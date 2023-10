Il Comune di Villacidro ha pubblicato i bandi per le borse di studio e per il rimborso dei libri di testo, entrambi sono riservati a famiglie con Isee fino a 14.650 euro e le domande devono essere inoltrate entro il 3 novembre. «I tempi sono molto stretti ma la modalità di trasmissione telematica permetterà agli uffici di procedere celermente e terminare l’istruttoria in tempo», dice l’assessora Loredana Porcu. ( m. m. )

