Istituto Volta, studenti giardinieri 

Hanno raggiunto di buon mattino il quartiere di Città Giardino. Hanno dato il loro messaggio di speranza, nella giornata mondiale della terra. E sistemato decine di piante, perlopiù endemiche, in via degli Oleandri, in un’area comunale. Ieri una trentina di studenti dell’istituto Volta di Nuoro, accompagnati dai volontari dell’associazione Plastic free e guidati da 5 docenti, in testa la professoressa e responsabile del progetto Antonella Cidda, hanno impreziosito la zona con piante di mandorlo, olmi, olivastri, allori e mirto.

«I ragazzi dell’Ipss, il corso professionale servizi sociali, ancora una volta si sono fatti valere - ha detto Antonella Cidda -. I 30 studenti delle classi prima e seconda A hanno impiantato un piccolo boschetto in un terreno che sorge accanto a piazza dei Mandorli. Alcune piante sono state messe a disposizione dall’agenzia Forestas; altre, soprattutto mandorli e olivastri, sono state donate dai volontari e dai residenti del rione». Oggi, a partire dalle 9, nuova giornata all’insegna della tutela dell’ambiente. A Nuoro i volontari dell’associazione Plastic free si daranno appuntamento al campo della Solitudine. Come al solito sarà una giornata virtuosa: tutti invitati, si andrà a caccia di rifiuti. (g. l.)

