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Sanluri.
11 giugno 2026 alle 00:30

Istituto “Vignarelli”, i (futuri) geometri più bravi d’Italia 

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Al concorso nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità”, il primo premio è andato all’Istituto Vignarelli di Sanluri. Il riconoscimento ufficiale nei giorni scorsi a Roma da parte del promotori dell’iniziativa, Fiaba e Consiglio nazionale Geometri e Geometri laureati.

Il progetto “Oltre il salto” degli alunni dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio si è focalizzato sulla riqualificazione e l’accessibilità del parco naturale “Sa Spendula” di Villacidro. I ragazzi hanno puntato a rendere il parco accessibile e inclusivo, eliminando barriere architettoniche e sensoriali, nel rispetto dell’ecosistema. Individuate e affrontate criticità, come i sentieri inaccessibili e privi di punti di osservazione, le pavimentazioni inadeguate, carenza di servizi igienici, aree pic-nic e giochi degradati, mancanza di sistemi per disabili sensoriali e di aree sportive.

Tra le soluzioni proposte ci sono l’utilizzo di materiali locali e riciclati, superfici drenanti eco-compatibili, audio-guide smart, riqualificazione di aree giochi e fitness inclusive, chiosco-bar, nuova pista ciclo-pedonale per una mobilità sicura e sostenibile. ( s.r. )

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