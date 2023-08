Istituto Mossa, ingresso sbarrato 

Le lezioni avranno inizio lunedì 11 ma ancora non è molto chiaro come si potrà accedere all’Istituto superiore “Lorenzo Mossa”, che ogni giorno si anima con 1.200 persone. La circonvallazione che collega l’ingresso Nord all’ospedale, ancora in costruzione, passa proprio davanti alla scuola e una lunga aiuola spartitraffico impedisce di fatto il passaggio.

La preoccupazione

«Siamo preoccupatissimi - affermava ieri la dirigente scolastica, Marilina Meloni - Nonostante abbiamo chiesto più volte un intervento dell’amministrazione comunale, nessuno ci ha mai risposto». Insomma, un mistero sul come potranno entrare all’interno dell’istituto oltre mille studenti e circa duecento fra insegnanti e corpo non docente ma anche genitori e non solo. «E i mezzi di soccorso, della nettezza urbana o dei vigili del fuoco?», chiedeva Meloni.

Le rassicurazioni

Interrogativi rivolti a stretto giro di posta all’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Prevete, che analizzate le carte assicura che la questione si risolverà prima dell’inizio delle lezioni. «Sono state date immediatamente disposizioni all’impresa, affinchè in attesa della conclusione dei lavori della strada, rimuova immediatamente quello spartitraffico». In attesa di vedere materialmente il problema risolto, la dirigente Meloni, guarda invece con soddisfazione e ottimismo al nuovo anno scolastico, che all’istituto superiore di via senatore Carboni inizia con numeri molto positivi.

Boom di iscritti

«Un sensibile aumento di iscritti – evidenzia la dirigente - permetteranno di costituire ben 58 classi, quattro in più rispetto allo scorso anno, con le nuove iscrizioni che sono in aumento costante da diversi anni. Gradito dagli studenti il corso di amministrazione, finanza e marketing, insieme all’indirizzo turistico- sportivo che rappresenta la più grossa realtà della scuola. Piace ancora il vecchio corso Geometri che ora si chiama Costruzioni, ambiente e territorio, così come quello Trasporti e logistica, conduzione del mezzo, definito l’indirizzo di nicchia dell’istituto. Molto frequentati anche i corsi serali e quello carcerario».

«Siamo ovviamente molto contenti – conclude Marilina Meloni - Un aumento di studenti che comporta anche nuove aule, che la Provincia ha individuato in via Carducci al secondo e terzo piano dell’Alberghiero».

