Istituto Mereu, l’eterna incompiuta verso la rinascita: che cosa diventerà? 

Decenni di abbandono, cinque di cantiere e il taglio del nastro che si fa attendere. “Scuola all’aperto Mereu. Lavori di recupero per la realizzazione di un asilo nido”, si legge nel cartello preso di mira dai vandali. Forse gli stessi che hanno pensato di pasticciare i vetri della struttura nuova di zecca, dove di bambini ancora non se ne vedono.

La storia infinita

Passato, presente e futuro sono lì, nelle immagini riunite in quello stesso cartello dove si parla d’inizio lavori l’8 maggio 2018, con fine prevista per il 23 novembre dello stesso anno. Termine disatteso: siamo arrivati a quasi cinque anni di ritardo, intervallati da una serie di annunci di imminenti inaugurazioni (saltate) e senza alcuna certezza sui tempi di apertura. «Lo stabile è pronto, manca giusto qualcosa all’esterno, come la pulizia dell’area e la messa in sicurezza dei cancelli. Ci sono però alcuni ritardi per quanto riguarda gli allacci idrici ed elettrici, che abbiamo già sollecitato», spiega l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. «Speriamo di poter ultimare gli ultimi dettagli a breve, dopodiché la scuola sarà affidata al Patrimonio».

Il presente

Posizione privilegiata, con il grande parco attorno che certamente avrebbe bisogno di manutenzione. Così come i grandi archi sotto le mura, uno dei quali divenuto sede di macerie e immondezza di vario tipo. Un piccolo gioiello con pareti fresche di pittura, impianto antincendio, condizionatori, faretti esterni, porte e infissi splendenti come tutto lo stabile. Riproduzione fedele della struttura originaria: progettata da Ubaldo Badas, inaugurata nel 1935 e destinata ai bimbi affetti da malattie polmonari, accentuate dalla vita nei sottani di Castello e dalle precarie condizioni igieniche. Oggi la tubercolosi spaventa meno, ma c’è un altro male legato alla struttura in attesa di rinascita: la burocrazia.

Chiusura e abbandono

Dopo cinquant’anni circa di onorato servizio, con diverse destinazioni d’uso sempre legate alla didattica - così come espressamente richiesto nel testamento da Attilio Mereu, combattente della Prima Guerra mondiale che donò l’area al Comune - dal 1999 la struttura è chiusa. Salvo la lunga parentesi fatta di occupazioni - abusive - di diverse famiglie che in quegli spazi sono rimaste per anni, trasformando il giardino in una discarica e le aule in appartamenti. Ora le aule ci sono, ma mancano i banchi, le sedie e la materia prima: i bambini.

Ritardi e proteste

«È inaccettabile che uno spazio come quello dell’ex Scuola Mereu sia ancora chiuso», premette la consigliera di minoranza Marzia Cilloccu. «In occasione del sopralluogo effettuato a luglio 2021 con le due commissioni congiunte Cultura e Lavori pubblici si era parlato di una imminente ripresa dei lavori che avrebbero consentito di poter utilizzare gli spazi dopo 150 giorni dal loro inizio. Ma a oggi i cancelli sono ancora chiusi», sottolinea. «In commissione abbiamo chiesto una riflessione sulla destinazione d’uso iniziale a scuola materna, sempre se trasferibile in altre strutture nella disponibilità comunale, in favore di un suo riutilizzo come spazio polivalente ed espositivo aperto a tutta la comunità».

Il futuro

«Mi auguro che i lavori siano presto conclusi», sostiene la presidente della commissione Cultura Enrica Anedda. « Un anno fa avevamo appreso che erano quasi terminati, salvo l’impegno di altre somme per la messa in sicurezza dei costoni», premette, esprimendo qualche perplessità sul futuro deciso per lo stabile. «È un angolo meraviglioso di Cagliari, la scuola è una delle opere più belle di Badas, architetto che ha dato un grande contributo alla bellezza della città», osserva. «Da sempre auspico che diventi sede stabile di un museo dedicato al suo progettista e sede espositiva dei quadri degli artisti sardi del 900. Con la sistemazione del Terrapieno e l’apertura del Giardini del Charanga potremmo creare un percorso culturale e museale, anche in chiave turistica, che avrebbe inizio al Bastione, si snoderebbe per tutto il “complesso Badas” lungo il Terrapieno e, passando per i Giardini sotto le mura e per i Giardini pubblici, con la bellissima entrata, arriverebbe sino alla Cittadella dei Musei. Un percorso unico e davvero identitario».

L’assessora ha qualche idea sulla destinazione. «I fondi regionali con i quali abbiamo realizzato i lavori sono vincolati alla realizzazione di un asilo. A me non dispiace, ma considerata la dimensione dello spazio esterno si potrebbe pensare di ospitare eventi anche culturali rivolti a tutte le famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA