Istituto GeNa, attesa per il concordato preventivo 

Un’assemblea con tutti i lavoratori per fare il punto sulla GeNa, il centro di riabilitazione socio-sanitaria dedicato alle persone con disabilità psichica. Lo annunciano per domani le sigle sindacali Cgil - Cisl – Uil Fp preoccupate per la delicata situazione che sta vivendo l’istituto: la proprietà è ancora in attesa di una risposta da parte del Tribunale sull’istanza di concordato preventivo. Nel frattempo ai circa cento dipendenti mancano metà delle retribuzioni dei mesi di gennaio e febbraio di quest’anno. Inoltre, secondo quanto si apprende dalle parti sociali, l’azienda non potrebbe effettuare pagamenti oltre i 5mila euro senza l’autorizzazione dei giudici del Tribunale.

La mossa del concordato preventivo mirerebbe, nelle intenzioni dei vertici aziendali, a rilanciare l’Opera del Gesù Nazareno che cura e segue un centinaio di persone, mettendosi così al sicuro da pignoramenti e decreti ingiuntivi. I sindacati Cgil - Cisl – Uil Fp intanto vogliono vederci più chiaro su questa prospettiva e sulla reale situazione per poi condividere le prossime decisioni nella riunione con tutti i lavoratori e le lavoratrici, assemblea convocata per domani. ( e.f. )

