Istituti tecnologici superiori,  Open day per scoprire i corsi 

Un Open day rivolto a tutti i diplomati per scoprire il sistema Its (Istituti tecnologici superiori). L’iniziativa si svolgerà venerdì 17 dalle 11 alle 16 nella sede di Nuraxinieddu. Sarà una preziosa occasione per scoprire i percorsi formativi e i laboratori didattici dell’Its accademy tags.
«Gli Its delineano dei percorsi formativi di recente ideazione ministeriale, che si pongono come proposito, quello di colmare la distanza esistente fra il mondo della scuola e quello lavorativo», sottolineano gli organizzatori. Maggiori informazioni si possono avere al numero di telefono 079-243456.
