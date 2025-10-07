VaiOnline
Nuraxinieddu.
08 ottobre 2025 alle 00:32

Istituti tecnologici superiori,  Open day per scoprire i corsi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un Open day rivolto a tutti i diplomati per scoprire il sistema Its (Istituti tecnologici superiori). L’iniziativa si svolgerà venerdì 17 dalle 11 alle 16 nella sede di Nuraxinieddu. Sarà una preziosa occasione per scoprire i percorsi formativi e i laboratori didattici dell’Its accademy tags.

«Gli Its delineano dei percorsi formativi di recente ideazione ministeriale, che si pongono come proposito, quello di colmare la distanza esistente fra il mondo della scuola e quello lavorativo», sottolineano gli organizzatori. Maggiori informazioni si possono avere al numero di telefono 079-243456.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

«Telenovela infinita, rischiamo di fallire»

La rabbia di commercianti e ristoratori ingabbiati dalle trincee dei lavori in corso 
Sara Marci
L’operazione

Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese

Gli uomini della Dda indagano sui canali d’arrivo della cocaina 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Ragnedda tenta il suicidio in cella

Il legale Luca Montella: «È successo qualcosa che ci si poteva aspettare» 
Andrea Busia
Il caso

Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no

La sindaca di Dorgali: ringrazio i tre professionisti dell’Ogliastra 
Marilena Orunesu
La legge

Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità

Un passo verso il riequilibrio Motzo: avviato un percorso 