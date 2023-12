Istituti tagliati, spunta un’idea: la Regione pagherà i dirigenti 

La battaglia contro il drastico dimensionamento scolastico che, per effetto delle norme nazionali, comporterebbe nell’Isola un taglio di 42 autonomie sulle attuali 270 non è finita: «In una Regione con una dispersione scolastica che fa paura, non possiamo accettare un provvedimento che l’aumenterà», incalzano i sindacati, che la scorsa settimana hanno incontrato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e alcuni esponenti della politica regionale per capire quale direzione la Sardegna vuole prendere.

La proposta respinta

«Ci hanno presentato una proposta di legge: per il prossimo anno, la Regione è pronta ad accollarsi i costi per garantire la presenza del vicario, tre collaboratori scolastici e un amministrativo, nelle scuole coinvolte dal dimensionamento. Vorrebbero investire cinque milioni di euro di fondi Pnrr: è solo una soluzione tampone, che non risolve il problema», spiega Manuela Valurta, segretaria regionale Flc Cgil. «Perché finanziare una figura che non ha ragione di essere se quella scuola perde l’autonomia? Ha senso se la scuola è in reggenza, ma non così, quindi perché crearla e incentivarla? Al contrario i numeri di collaboratori e amministrativi sono insufficienti, perché i tagli che ci saranno sono decisamente maggiori».

Il personale

La sforbiciata riguarderà le scuole elementari, medie e superiori. Quelle con pochi iscritti verranno accorpate, mentre altre spariranno. Non verranno chiuse fisicamente ma alcune verranno assorbite da altre, con il conseguente trasferimento di dirigenti scolastici e personale di segreteria.«La proposta di legge è l’ennesima soluzione a tempo», interviene Giuseppe Corrias, segretario regionale Uil Scuola. «Accettare il dimensionamento scolastico significa vedere i dirigenti scolastici diventare burocrati che non si occuperanno dei problemi della scuola, ma delle scartoffie. Questi tagli andranno a influire negativamente sulla qualità dell’istruzione: per la Sardegna significa la distruzione della scuola pubblica».

La mobilitazione

«Per le zone interne dell’Isola saranno lacrime e sangue. È vero che lasceranno i plessi aperti, ma poi non ci sarà il personale per gestirli. Le perdite del posto di lavoro saranno ingenti, soprattutto per il personale Ata. A breve ci incontreremo con le altre organizzazioni sindacali per capire come muoverci», aggiunge Maria Luisa Serra, numero uno di Cisl Scuola. «La perdita di ben 42 autonomie incrementerebbe il processo della dispersione scolastica e della desertificazione dei paesi dell’interno», dice Nicola Giua dei Cobas Scuola Sardegna, «non salvare piccole scuole, significa aumentare gli alunni negli istituti dei centri più grandi. In questo modo il diritto allo studio viene fortemente leso, oltre alle migliaia posti di lavoro persi».

La replica

L’assessore Andrea Biancareddu assicura però che non verrà chiusa alcuna scuola. «Da quando sono in carica non è stato chiuso alcun plesso, questo nonostante la popolazione scolastica sia diminuita. Proprio per evitare traumi ad alunni e genitori, abbiamo tenuto classi aperte e meno affollate», afferma, ricordando anche che la Regione ha investito tante risorse per migliorare i servizi nelle scuole. «Oggi abbiamo 270 autonomie, 220 hanno il dirigente scolastico, altre 50 sono in reggenza: accorpamento non vuol dire soppressione».

