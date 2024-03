Istituti scolastici accorpati, la minoranza incalza il sindaco 

«Quali azioni il sindaco di Siniscola e l’assessore competente intendono adottare per scongiurare l’accorpamento degli istituti comprensivi Antonio Gramsci e Albino Bernardini e cosa ha risposto la regione sulla nuova denominazione del nuovo istituto comprensivo che si sta realizzando?». Lo chiedono in un'interpellanza i consiglieri del gruppo di minoranza “Il Bene Comune”, Amos Mulargia e Caterina Floris. Entrambi rilevano che l’identificazione dell'unica sede delle Medie nell’anagrafe degli edifici scolastici risulta il plesso di La Caletta, creando già notevoli disagi. Inoltre chiedono se la scuola media di via Pellico abbia ottenuto il codice meccanografico per essere riconosciuto come plesso scolastico.

RIPRODUZIONE RISERVATA