Istituti in crisi e vite sospese 

Tempi morti e vite messe alle strette. La sabbia della clessidra scende sempre più veloce per i lavoratori e gli ospiti della Casa della Divina Provvidenza e della GeNa. Assediati da un calendario fitto di date a cui è appeso il loro futuro, legato a udienze in tribunale dove si devono dipanare grovigli debitori e matasse di crediti per scorgere l’eventuale genuinità di un business plan e, quindi, di una salvezza.

Gesù Nazareno

Come nel caso dell’Opera Gesù Nazareno, istituto dedito alla terapia delle persone con disabilità, che cerca una via d’uscita dal tracollo. «La richiesta fatta dalla proprietà di un concordato preventivo in continuità- hanno spiegato ieri in assemblea i sindacati confederali ai dipendenti- vuole “scudare” l’attività da eventuali pignoramenti e quindi dal fallimento». E a proposito di agende il 10 aprile è il termine ultimo perché l’azienda consegni al tribunale fallimentare il piano di risanamento mentre il 16 quello del lavoro dovrà decidere se sbloccare il Durc, il documento unico di regolarità contributiva. Senza il quale è impossibile procedere coi pagamenti, stipendi inclusi, condannando la GeNa allo stallo e, di fatto, a staccare la spina. «Ma non è detto che siano date determinanti», aggiungono le parti sociali. Il problema infatti sta a monte. «Le condizioni perché si vada avanti- specifica Paolo Dettori, segretario generale Cgil Fp- sono le solite: che la Regione riveda al rialzo le tariffe per gli ospiti e che contribuisca con un budget economico ai 15 posti accreditati per i pazienti e non ancora occupati». Il fattore tempo è però la variabile che preoccupa i 100 lavoratori perché, tra insediamenti della giunta regionale, e risposte da Palazzo di Giustizia e Inps, il rischio è che passino mesi senza che vedano un euro. «Deve diventare un problema di tutto il territorio», scandiscono con Dettori, Augusto Ogana della Uil e Antonio Monni, Cisl.

Divina Provvidenza

Lo è già quello della Divina Provvidenza, che si continua a svuotare dei suoi anziani, ora ridotti a diciotto, conseguenza del fallimento della struttura e delle ingiunzioni del curatore. Intanto il tribunale ha rinviato, nella seduta di ieri, al 16 luglio perché si riveda il quadro economico da corrispondere ai creditori. Mentre oggi i sindacati rivedranno il curatore fallimentare per l’esame congiunto e il possibile avvio della procedura di licenziamento collettivo.

