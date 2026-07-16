Istituti da restaurare, sul tavolo 12 milioni 

Una pioggia di milioni per la ristrutturazione degli istituti superiori del Medio Campidano. La vicepresidente della Provincia Maura Boi ha firmato con la Regione due integrazioni a due convenzioni firmate alcuni mesi fa con le quali si dava seguito alla programmazione dei fondi per l’edilizia scolastica. Per il liceo di San Gavino sono stati stanziati 12 milioni e 620mila euro. mentre per l’agrario di Villacidro arriveranno 4 milioni 920mila. Così . Le intese danno cosi il via libera a interventi decisivi per due istituti scolastici superiori che insistono sul territorio, la sede di Villacidro dell'Istituto “Buonarroti-Volta” (Istituto agrario) e il Liceo Scientifico “Marconi-Lussu” di San Gavino.

«Il progetto è chiaro – spiega Maura Boi - vogliamo scuole più moderne e, soprattutto, sicure. Gli interventi finanziati prevedono la demolizione delle vecchie strutture con la conseguente bonifica definitiva dell'amianto nei due plessi scolastici. Per la costruzione del nuovo liceo scientifico di San Gavino il finanziamento complessivo per la realizzazione dell’opera ammonta a 12 milioni e 620mila euro di cui 1.262 euro cofinanziato da questa Provincia. Al momento si sta provvedendo all'individuazione dell’area dove sorgerà il nuovo edificio per poi procedere all’acquisto e quindi partire con la fase progettuale dell’opera».

Per la realizzazione del nuovo Istituto a Villacidro, il finanziamento complessivo di 4 milioni 920mila e 440 euro di cui 490mila e 244 euro cofinanziato da questa amministrazione. In questo caso la Provincia risulta essere già proprietaria delle aree e si stanno predisponendo gli atti necessari per procedere alla progettazione dell’opera.

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