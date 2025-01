Istituti agrari, stanziati i fondi per formazione e tecnologie 

Un 10 per cento da mantenere. È la quota di Pil della Sardegna rappresentato dall’agricoltura, rosicchiato dallo spopolamento delle campagne e insidiato dal cambiamento climatico. Per conservare occupazione e produzione la ricetta è partire da lontano adeguando l’offerta formativa alle nuove esigenze del settore, necessità che il ministero dell’Istruzione e del Merito ha individuato con la filiera tecnologico-professionale 4 + 2 attivata proprio da Roma.

E di questa formula si è parlato ieri a Sassari negli ampi spazi dell’Istituto tecnico tecnologico ad indirizzo agrario “Nicolò Pellegrini”, in occasione della presentazione dell’offerta formativa e dove, dal 2025-26, partirà la sperimentazione, unica in provincia di Sassari. «Vuol dire – riferisce il dirigente scolastico Paolo Acone – che i ragazzi potranno diplomarsi nel quadriennio per poi scegliere di iscriversi all’Università, al biennio dell’istituto tecnologico superiore filiera Agroalimentare (Its Tagss) o all’Its Tac di Olbia come “Tecnico esperto della ristorazione e ricettività”, oppure impiegarsi subito nell’imprenditoria agricola». L’assessore regionale all’Agricoltura Gian Franco Satta, presente all’evento, plaude al progetto. «Investiremo per gli istituti tecnici-agrari sardi – dichiara – un milione e mezzo di euro per il miglioramento e l’implementazione della tecnologia». A pochi metri fa mostra di sé una trattrice, guidabile da remoto, che pare l’esempio migliore di questa visione. «Noi contribuiamo – conclude Satta – con l’obiettivo di mettere assieme imprese e formazione».

La maturità in “Produzioni e trasformazioni agroalimentari”, sarà conseguita dopo 5313 ore di lezioni, di cui 627 somministrate da docenti esterni alla scuola, includendo stage, percorsi per l’orientamento e attività di laboratorio. «I ragazzi formati – aggiunge Ottavio Sanna, direttore generale dell’Its Tagss Sardegna – avranno la possibilità di inserirsi nelle aziende studiando la progettazione dal punto di vista ambientale e la commercializzazione».

Le possibilità di impiego sono tante anche nelle aziende vicine alla Regione in ambito agrario. «Laore, Agri, Argea, Arpas – riprende Acone – avranno bisogno di personale tecnico perché molti impiegati andranno in pensione».

RIPRODUZIONE RISERVATA