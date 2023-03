«Istituite la Zes del Monte Linas» 

Includere il Linas-Guspinese nelle Zone economiche speciali. La proposta è di Tarcisio Agus, ex sindaco di Guspini, ex consigliere regionale, una vita tra Pci, Pds, Ds e Pd. L’ex politico ha scritto una lettera indirizzata all’assessora regionale all’Industria Anita Pili e al neo presidente dell’Unione dei Comuni “Monte Linas-Dune di Piscinas” Giuseppe de Fanti. Le Zes sarde saranno i futuri poli industriali dell’Isola secondo Agus: «L’inclusione delle aree di Guspini e di Villacidro nella Zes Sardegna sarebbe più che mai opportuna e necessaria, pena la definitiva scomparsa dell’industria nel Medio Campidano».

La storia

In Sardegna, la Zes è stata istituita con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri il 10 dicembre 2021 e comprende i porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax. «Questo strumento di sviluppo economico, attraverso la fiscalità di vantaggio ha dato importanti risultati nel mondo e approda ora in Sardegna con forte ritardo ed è fondamentalmente collocata negli ambiti portuali più significativi dell’isola», spiega Agus. A partire dalla fine del 2017 la Regione attivò un percorso con le amministrazioni locali interessate territorialmente dal processo di inclusione nelle aree retroportuali da inserire nella Zes. «In questa iniziativa pare non venne coinvolta l’ex Provincia del Medio Campidano, forse perché non dispone di area portuale o per disattenzione degli amministratori del tempo», sottolinea Agus. Un dettaglio, quello dell’area portuale vicina, che però non è stato ritenuto fondamentale nell’inclusione di alcune zone nella Zes Sardegna: ad esempio il nodo di Olbia include anche le aree Pip del comune di Buddusò, distante da Olbia 58 km e quelle del Pip di Monti, distanti 25 km.

I vantaggi

Vista la situazione socio economica del Medio Campidano, più volte citato come una delle provincie più povere d’Italia, Agus si rivolge alla politica chiedendo di provare a ricomprendere le aree di Guspini e Villacidro all’interno del nodo di Cagliari o Oristano: «Non mancano veloci collegamenti e attività orientate all’export e le due aree possono candidarsi a diventare l’una, polo industriale della ceramica, e l’altra, polo industriale ferrotranviario e potrebbero contare su un supporto di maestranze specializzate e di attività collaterali che le nostre piccole e medio imprese sono in grado di sviluppare, grazie alla cultura industriale che ancora nel territorio permane». La prima realtà produttiva citata da Agus è la Ceramica Mediterranea, insediata nel Pip di Guspini, la seconda è la Keller Meccanica, industria metalmeccanica nell’area industriale di Villacidro che secondo Agus «potrebbe ridestare particolare interesse per gli investitori e tentare un rilancio».