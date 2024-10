Istituita la commissione Pari opportunità 

Si è insediata la commissione Pari opportunità del Comune di Tortolì. Giovedì sera si è svolta la prima riunione convocata dal sindaco Marcello Ladu nella sala giunta dell'ente. Con voto unanime delle consigliere presenti, è stata eletta presidente della Commissione l'assessora alle politiche sociali Irene Murru. A rivestire la carica di vice, la consigliera di minoranza Lara Depau.

Fanno parte della squadra per la maggioranza la presidente del consiglio Mara Mascia, che ha proposto l'istituzione della Commissione, l'assessora alla cultura Rita Cocco, la consigliera Stefania Vargiu mentre per la minoranza la consigliera Tiziana Mameli. È la prima volta che nel Comune di Tortolì viene istituita questa commissione. Sono tanti, diversi e non semplici i temi che dovrà affrontare. «Sono onorata di ricevere questo incarico e grata per la fiducia mostrata dalle colleghe nei miei confronti – ha detto la neopresidente, Irene Murru - Il mio impegno sarà rivolto verso politiche che favoriscano l’equità sociale e creare opportunità per tutti. Sono sicura che saremo una bella squadra. Soddisfatta anche Lara Depau che ha aggiunto: «Vista l’utilità e i temi trattati sono convinta che questa commissione possa lasciare un segnale importante». (f. me.)

