28 agosto 2025 alle 00:26

Istiritta, il cinema raddoppia 

Posti più che raddoppiati per la rassegna di cinema all'aperto organizzata da Palc periferie nel quartiere di Istiritta. A luglio e agosto, i nuoresi hanno riscoperto il piacere del grande schermo in quegli spazi in genere usati come parcheggi e ora guardati sotto un'ottica di aggregazione. I registi Ignazio Figus e Francesco Pirisi, hanno selezionato per i due mesi film e documentari che raccontano di storie di quartieri e di comunità. Gli oltre 10 appuntamenti, che hanno ospitato circa 250 persone a singola serata, sono stati resi possibile da Palc periferie e Lariso. «Una rassegna che ha avuto molto successo - spiega Silvio Obinu di Lariso -. L'organizzazione è stata impegnativa, ma ne è valsa la pena. La scelta di Francesco Pirisi e Ignazio Figus ha ottenuto un riscontro positivo. I cortili di Istiritta si sono trasformati in cinema all'aperto e si sono create nuove reti e sinergie tra i residenti e non. Un'esperienza da ripetere e da estendere in città. È solo una delle azioni, aggiuntive, perché il cinema, come la musica, riesce ad aggregare tante persone. Seguiamo così l'idea di rafforzare le interazioni all'interno della comunità». Eventi simili sono stati organizzati anche a Santu Predu e Villa Melis per l'intera stagione estiva. Con queste iniziative Nuoro ha vantato per la prima volta settimane intere di cinema all'aperto in varie zone della città. (g. pit.)

