Istigazione al suicidio per Frigeri? 

Adesso vogliono la verità i familiari di Angelo Frigeri. Non parlano, non commentano quanto è avvenuto nel carcere di Uta, ma hanno affidato all’avvocato Giancarlo Frongia il compito di seguire da vicino le indagini sul suicidio di Pasqua. Ieri si è avuta la conferma ufficiale (attraverso gli avvisi notificati alle parti) dell’avvio delle attività investigative, il pm cagliaritano Daniele Caria ha aperto una indagine per l’ipotesi di istigazione al suicidio per i fatti di Uta, un fascicolo a carico di ignoti che in qualche modo si intreccia con le inchieste (Dda di Cagliari e Procura di Nuoro) sulla fuga di Marco Raduano dal carcere di Badu e Carros.

L’autopsia

Frigeri (41 anni, un ergastolo per la strage della famiglia Azzena a Tempio) non era indagato per la fuga di Raduano, ma alla vigilia di Pasqua era stato trasferito a Uta da Nuoro perché coinvolto, seppure indirettamente, nelle indagini interne sulla evasione e in quelle successive che hanno portato al sequestro di una ventina di telefoni nel carcere nuorese. E ieri sera il medico legale Matteo Nioi ha effettuato l’autopsia sul corpo di Frigeri, l’uomo è morto strangolato dalla corda (realizzata con lacci di scarpe) che aveva intorno al collo. Asfissia compatibile con impiccagione, quindi. Il medico legale dovrà rispondere anche al quesito sull’assunzione di farmaci e sostanze stupefacenti. Indiscrezioni confermano che Frigeri assumeva psicofarmaci, come tanti altri detenuti. Il legale della famiglia Frigeri, Giancarlo Frongia, si attende risposte chiare sul punto. Come sulla disponibilità di una decina di lacci di scarpe, con i quali Frigeri ha realizzato la corda che ha utilizzato per uccidersi. Come ha fatto l’uomo a trovare i lacci, chi glieli ha dati? Non un paio, ma tutti quelli necessari per fare la corda usata per il suicidio. Riguardo alla terapia farmacologica, la Procura di Cagliari ha acquisito tutta la documentazione, non solo sanitaria, di Frigeri (a Uta e Nuoro).

lndagini incrociate

L’inchiesta della Procura di Cagliari è secretata e ha molti punti di contatto con le indagini in corso sulla evasione di Raduano. Frigeri lavorava nell’officina del carcere di Nuoro, era un abile artigiano, e dall’officina sono usciti i rampini della scala usata dal boss pugliese per scappare. Sono solo ipotesi, ma la Procura di Cagliari non ne esclude nessuna. Frigeri è stato spaventato e minacciato a tal punto da togliersi la vita? Una ricostruzione dei fatti poco accreditata, ma non esclusa. Come non è esclusa nessuna altra pista. Oggi la salma di Frigeri sarà restituita alla famiglia, che poi deciderà su come e dove celebrare il funerale.