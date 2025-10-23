VaiOnline
Perugia.
24 ottobre 2025 alle 00:38

Istigazione al suicidio, no al patteggiamento 

C'è un filmato che racconta gli ultimi momenti di vita di Andrea Prospero, studente universitario di 19 anni morto nel gennaio scorso in un appartamento del centro di Perugia dopo avere ingerito farmaci oppioidi in grande quantità. La Procura del capoluogo umbro lo ha estrapolato dai file che erano nei tanti dispositivi informatici acquisiti durante le indagini depositandolo in occasione dell'udienza davanti al gup che ha respinto la richiesta di patteggiamento (due anni e mezzo di lavori di pubblica utilità) avanzata dal diciottenne romano accusato di averlo istigato o aiutato al suicidio via chat. E in aula il giovane si è trovato faccia faccia i genitori e i fratelli di Andrea Prospero. In una dichiarazione spontanea l'indagato ha chiesto "scusa" ai familiari dello studente di Lanciano, che a Perugia era al primo anno d'informatica. «Ha detto di avere perso un amico ma perderlo a queste condizioni non credo che sia un amico» ha detto il padre di Andrea Prospero lasciando l'aula. «Da schifo...» il commento a quanto sentito.

