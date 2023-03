Istigazione a delinquere dal carcere, i giudici annullano l’arresto di Cospito  

Perugia. Per l'istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo contestata dalla Procura di Perugia, Alfredo Cospito non deve stare in carcere, dal quale comunque non uscirà perché detenuto per altri reati. A deciderlo è stato il Tribunale del riesame di Perugia, che ha nuovamente annullato la misura cautelare per lui e altri cinque indagati (per uno erano stati disposti gli arresti domiciliari e misure interdittive per gli altri).

Il provvedimento è stato notificato ieri alle parti, le motivazioni tra 45 giorni. Non è quindi possibile al momento sapere in relazione a quale delle esigenze cautelari il Riesame abbia annullato la misura disposta nel novembre del 2021. Diverse fonti tendono a escludere che la decisione presa a Perugia possa avere riflessi sull'applicazione del 41 bis al quale è sottoposto Cospito, dal 20 ottobre in sciopero della fame per protesta contro il carcere duro.

L'indagine perugina ha riguardato un presunto gruppo anarchico e insurrezionalista con base a Spoleto.

