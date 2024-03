Istentales e De André Per la prima volta insieme il 30 aprile a Cagliari 

Un fortunato incontro, cementato dal calore di Sardegna e da quella piazza nuorese che li ha sostenuti con trasporto, pochi mesi fa. Il sodalizio artistico tra gli Istentales e Cristiano De André adesso si avvia verso una nuova fase, più corposa, imbastita su un tour da 12 tappe, in giro per l’Isola. Estate a parte, però, lo sguardo e la mente volano su una data-simbolo, sorta di spartiacque verso ambiziosi traguardi. «Il 30 aprile ci esibiremo all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari, alle 21», spiega il leader della band barbaricina, Gigi Sanna: «Con questa data-zero annunciamo il nostro tour estivo e omaggeremo il grande Faber. Poi, daremo vita a un toccante incontro tra due figli d’arte, innamorati della Sardegna proprio come i loro genitori. Sì, Cristiano incontrerà Nicola Riva, il figlio di Gigi».

Una serata cagliaritana, quella del 30 aprile, che si annuncia carica di significati. La prevendita è già aperta nei consueti canali Box Office.

Si parte da Fabrizio De André e Gigi Riva, perché?

«Tutto parla di Sardegna, di un amore sconfinato verso la nostra terra. Il padre di Cristiano, Fabrizio, ha scelto l’Isola per viverci, e ha trasmesso questo fortissimo legame anche al figlio. Gigi Riva, sebbene avesse altre opportunità per proseguire la sua carriera calcistica, ha scelto di stare qui per tutta la sua vita. Scelta fatta anche dal figlio Nicola. Da questi due personaggi, a mio avviso immortali, dobbiamo prendere esempio. L’incontro tra questi due figli d’arte avverrà prima del concerto e sarà suggellato dalle preziose chitarre del grande Faber, che saranno esposte in questa serata magica».

Come sarà articolata la serata cagliaritana?

«Sarà un concerto in grande stile, durante il quale il repertorio degli Istentales dialogherà con quello di Cristiano De André. Poi, omaggeremo il grande Faber, proponendo una serie di capolavori senza tempo. Da “Don Raffaè” a “Marinella”, passando per “Volta la Carta”, “Il Pescatore” e la sempre amata “Zirichiltaggia”. Un omaggio doveroso in occasione dei venticinque anni dalla sua morte. In questo concerto, organizzato da R&G music, Vadilonga Spettacoli e Istentales, daremo una dimostrazione di quello che sarà il progetto 2024. Scenografia particolare, dove ogni singolo interprete dispensa sardità».

Un appuntamento per rompere il ghiaccio. Tuttavia, nel mirino c’è l’estate, con un tour da 12 tappe che dovrebbe toccare ogni angolo dell’Isola?

«Vogliamo raggiungere un po’ tutta la nostra regione. Quindi, dare vita a degli eventi importanti in modo che questo progetto non venga inflazionato. Oltretutto, nel 25esimo anniversario dalla morte di Fabrizio De André. Così, in tutta la Penisola ci saranno eventi per celebrare Faber ma credo che non ci sia miglior persona del figlio Cristiano per rappresentare questo ricordo. Quindi, noi siamo orgogliosi di essere al suo fianco in questo progetto, di cantare e di esibirci insieme a lui».

Istentales e Cristiano De André: qual è il messaggio che intendete lanciare?

«Vogliamo dimostrare a tutti che la musica d’autore è ancora viva. Con tutto il rispetto per i dj o per la musica rap e trap. Il cantautore ha ancora tanto da raccontare».

Come sarà composta la formazione che si esibirà il 30 aprile?

«Luca Floris (batteria), Sandro Canova (basso), Pier Franco Meloni (tastiere), Francesco Zizzu Lai (chitarra elettrica), Francesco Caboni (chitarre elettriche e acustiche). Ovviamente, io e Cristiano».

RIPRODUZIONE RISERVATA