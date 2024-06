Istat: i cagliaritani ai raggi X 

Si chiama Fss (Famiglia e soggetti sociali) ed è la principale fonte statistica sulla struttura e le caratteristiche sociali delle famiglie italiane. Affronta temi che approfondiscono il percorso di vita individuale e familiare, ad esempio sui rapporti di coppia e sulla storia riproduttiva, di rapporti interni alla famiglia, di reti di relazione con parenti, amici e vicinato e di scambi di aiuto. Tra i vari aspetti, è affrontato il tema della permanenza e dell'uscita dei giovani dalla famiglia di origine.

L’indagine, affidata all’Istituto nazionale di statistica Istat, è in corso e le famiglie che saranno contattate hanno l’obbligo di rispondere ai quesiti. I rilevatori stanno contattando quelle cagliaritane e così sarà fino al 4 agosto: non solo per l’indagine Fss, ma anche sulla cosiddetta “Ctl”, cioè “Cittadini e tempo libero”.

Alcune famiglie campione, indicate dall'Istat, saranno contattate dai rilevatori incaricati dal Comune per adempiere all'obbligo di risposta. Le informazioni raccolte durante l'indagine “Fss multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali” saranno di grande rilevanza, perché consentiranno di conoscere le strutture e le dinamiche familiari attraverso l'analisi di diversi eventi e aspetti del ciclo di vita degli individui, tra i quali i rapporti interni alla famiglia, le reti di relazioni e di sostegno, l'affidamento e la cura dei figli, percorsi lavorativi e mobilità sociale.

Le informazioni raccolte durante l'indagine “Ctl 2024 – Multiscopo sulle famiglie: Cittadini e il tempo libero”saranno di grande rilevanza sociale perché consentiranno di conoscere le attività ricreative e culturali svolte dai cittadini nel loro tempo libero, come ad esempio la pratica sportiva, la lettura, il cinema, la musica, l'utilizzo delle nuove tecnologie, per comprendere le condizioni del vivere quotidiano e analizzare aspetti rilevanti della qualità della vita delle persone.

La collaborazione delle famiglie contattate è fondamentale per la buona riuscita delle rilevazioni e per arricchire il patrimonio dei dati statistici utili alla collettività. Pertanto, il Comune di Cagliari ha attivato il numero telefonico 070.6778888, per fornire eventuali necessità di chiarimenti sulla raccolta dati.

