Istat, 300mila sardi in meno entro il 2050 

Un Paese che si spopola gradualmente, sempre più anziano e in cui aumenteranno le famiglie senza figli. Le ultime previsioni demografiche dell'Istat, aggiornate al 2024, stimano che tra 25 anni l'Italia perderà oltre quattro milioni di persone. La popolazione residente, oggi circa 59 milioni, scenderà a quota 54,7 milioni entro il 2050, con un calo graduale ma costante nel tempo. In Sardegna, secondo le previsioni dell’istituto di statistica, ci saranno 1.233.000 abitanti, circa 300mila in meno rispetto a ora. E la metà sarà rappresentata da over 60.

Lo scenario

A livello nazionale il dato più significativo riguarda la fascia in età attiva (15-64 anni) che si ridurrà di 7,7 milioni, passando dagli attuali 37,4 milioni a 29,7. Entro lo stesso anno gli over 65 saliranno al 34,6% (dal 24,3% di oggi). L'attesa futura diminuzione della popolazione - viene sottolineato nel report - segue l'andamento negativo registrato negli ultimi 10 anni. Nel lungo periodo si avrà un impatto ancora maggiore: nel 2080 si prevede che si arrivi a 45,8 milioni (quasi 9 milioni in meno rispetto al 2050). Anche le famiglie cambieranno pelle: tra 25 anni quattro su dieci (il 41,1%) saranno formate da persone sole (in aumento rispetto all'attuale 36,8%). Per quella stessa data una su cinque sarà composta da una coppia con figli (oggi tre su 10). Il numero medio di componenti per famiglia sarà di 2,03 (a fronte del 2,21 del 2024). Si stima, inoltre, che gli ultrasessantacinquenni che vivranno da soli nel 2050 saranno 6,5 milioni, contro i 4,6 milioni del 2024. E nelle trasformazioni familiari si inizia ad assistere a una convergenza nelle varie aree della Penisola. Se in passato, infatti, il Mezzogiorno presentava una fecondità maggiore mentre nel Centro e nel Nord si registravano tassi più elevati di instabilità coniugale e un invecchiamento della popolazione più marcato, negli ultimi anni il quadro è andato parzialmente modificandosi. La fecondità è in discesa ovunque, anche in Campania e Sicilia che mantengono un vantaggio solo relativo. Allo stesso tempo molte regioni del Sud presentano un più accentuato invecchiamento.

Le novità

Cambiamenti rilevanti anche nella composizione delle famiglie. Il Mezzogiorno manterrà la proporzione più alta per quanto riguarda le coppie con figli anche se la loro presenza sembrerebbe destinata a diminuire sensibilmente: dal 31,5% nel 2024 al 22,7% nel 2050. Le famiglie senza nuclei si confermano maggiormente presenti nel Nord e nel Centro (nel 2050 raggiungerebbero, rispettivamente, il 44,9% e il 45,7%). Ciononostante l’aumento maggiore si avrà al Sud con un aumento di 5,5 punti percentuali (dal 36,9% al 42,4%). E proprio al Sud si rileva nel 2024 un aumento dell'occupazione maggiore della media italiana. il Prodotto interno lordo è aumentato in modo uniforme nelle diverse aree del Paese, fatta eccezione per il Nord-est, che ha evidenziato una dinamica più debole (+0,2%, a fronte del +0,9% delle altre ripartizioni territoriali). In termini occupazionali, il Mezzogiorno registra la crescita più sostenuta, con un incremento del 2,2%, seguita dal Centro (+1,8%).

RIPRODUZIONE RISERVATA