Istanza di invalidità, un anno per la visita  Depositato l’esposto 

Per un anno non ha ricevuto risposta alla domanda di riconoscimento di invalidità civile spedita all’Inps di Oristano. E ancora oggi un’anziana di Villaurbana attende perché la commissione ha deciso di sospendere l’iter dopo un infortunio che le ha causato la frattura di un femore. Tutti i passaggi di questa vicenda sono contenuti in una querela depositata in Procura dall’avvocato Gianfranco Sollai che chiede di verificare la vicenda e accertare le cause del ritardo e se è stato rispettato l’ordine cronologico delle istanze presentate alla commissione.

La storia

Tutto comincia nel gennaio 2022, quando viene presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile all’Inps. Nel settembre dello stesso anno, non avendo avuto alcun riscontro, era stata sollecitata la fissazione della visita medica. Lo scorso gennaio l’anziana ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale a causa della frattura di un femore. Una circostanza comunicata alla Asl con relativo certificato di degenza. Nei primi giorni di febbraio la Asl ha comunicato che la visita era stata fissata l’8 di quello stesso mese. I familiari avevano chiesto che l’anziana fosse visitata al San Martino, visto che si trovava ricoverata. Una richiesta rimasta inevasa e così, nonostante le fragili condizioni, l’anziana era stata trasportata in ambulanza nella sede della commissione medica, in via Carducci. «Il primo marzo è arrivata una comunicazione dalla Asl in cui si specificava che la commissione medica sospendeva il giudizio in attesa di ulteriori accertamenti, sei mesi» si legge nella querela. «Va sottolineato che la visita medica è stata effettuata dopo dodici mesi e 12 giorni dall’istanza, mentre per legge va fissata entro tre mesi. Il procedimento relativo all’accertamento sanitario da parte delle commissioni, deve concludersi entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda. In questo caso sono abbondantemente decorsi alla data di convocazione».

La sospensione

Ma a sconcertare ancora di più è il fatto che «la commissione abbia deciso di sospendere il giudizio sulla invalidità in attesa di ulteriori accertamenti. Un corretto agire avrebbe richiesto l’emissione di un verbale di accertamento, anche provvisorio. Tutto questo crea un grave danno ai più bisognosi che, non potendo avvalersi dell’eventuale invalidità, non possono usufruire dei benefici di legge, perciò si vedono costretti a utilizzare le proprie risorse finanziarie, quando sussistenti, per far fronte all’acquisto di strumenti indispensabili». Questa condotta, secondo l’avvocato Sollai, «dimostra mancanza di rispetto per gli anziani e per chi è affetto da gravi problemi di salute».