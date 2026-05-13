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Macomer
14 maggio 2026 alle 00:08

Istantanee di sport in una mostra 

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Ideata e organizzata dall'amministrazione comunale, assieme alle varie associazioni sportive e il centro servizi culturali, prende il via domani – inaugurazione alle 18 la mostra (“Oltre la competizione. Emozioni, comunità e valori. In memoria di Fello Pinna”), cui è abbinato un concorso fotografico (“Scatti di valore: la dimensione sociale dello sport”, alla scoperta dello sport macomerese e della sua dimensione sociale.

L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare la straordinaria ricchezza del mondo sportivo di Macomer che vanta una varietà di gruppi, associazioni e società con un passato e un presente straordinari, capaci di segnare la storia della comunità. La mostra rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 15 alle 20 (domenica prossima anche al mattino) fino al 24 maggio con la premiazione dei partecipanti al concorso fotografico. L'esposizione fotografica, nelle mattinate, sarà a disposizione delle scuole.

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