Istadi Impari, oggi la sfilata delle maschere tradizionali 

Tutto pronto per stasera, quando la sfilata di Istadi Impari Sestu sarà invaso da tantissime maschere e costumi tradizionali, un viaggio nel tempo e nei miti. Attese molte presenze per un evento che ha saputo crescere negli anni.

I costumi infatti arriveranno da zone diverse della Sardegna, e partiranno dalle 19 da piazza della Musica. Ci saranno Sos Colonganos di Austis, Sos Corriolos di Neoneli, i Scruzzonis di Siurgus Donigala, Su Pastori e Su Boinarxu di Teulada, e infine Su Martis de agos di Maracalagonis. Ciascun costume è collegato ai suoi riti: per esempio Sos Colonganos portano sulle spalle ossa di animali di vario genere, che agitano costantemente emettendo suoni cupi e inquietanti, e tengono sul viso una maschera di sughero, ricoperta di rami di corbezzolo. Oppure Su Pastori e Su Boinarxu di Teulada, che rappresentano un giogo di buoi e il contadino che li conduce. Affascinanti anche gli Scruzzonis, che usano maschere di sughero, con le corna e un volto quasi demoniaco. La sfilata partirà da piazza della Musica e percorrerà via Verdi, poi via Gorizia, il ponte Sant’Antonio, Corso Italia, e infine piazzale Campioni d’Italia 69/70. Istadi Impari si concluderà qui, con lo spettacolo comico di Gabriele Cossu e il dj set di Jonathan Autiero.

