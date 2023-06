IsReal: tre registe sul podio di Nuoro  

Domenica di premi e forti emozioni nell’auditorium Lilliu di Nuoro con IsReal, il festival di cinema del reale, organizzato ogni anno dall'Isre. Dopo cinque giorni intensi a vincere l'ottava edizione IsReal sono tre registe: Naghmeh Abbasi, Monica Dovarch e Maria Elorza.

Le scelte

Si è aggiudicata il primo premio concorso internazionale l'iraniana Naghmeh Abbasi con “Landscape suspended”: «Ringrazio tutti per aver supportato il mio lavoro, il film è uscito per la prima volta fuori dai confini dell'Iran», dice. Il film è stato premiato per la sua abilità nel «coniugare felicemente diversi elementi quali: la geometria dello sguardo, l'intuizione poetica, il senso politico di fare cinema», dichiara la giuria. Al secondo posto, il film “Budapest silo” di Zsofia Paczolay per «la capacità di scrivere il reale svelandone l'essenza profonda e polisemica». Una menzione speciale per Alexander Abatulov con “Paradise” grazie alla sua «capacità narrativa nel raccontare la lotta di una comunità contro la catastrofe del fuoco che brucia la taiga siberiana», motiva la giuria. Un film che ha fatto meditare anche sulle conseguenze del cambiamento climatico e che ha consentito un confronto anche con il film fuori concorso “L'ombra del fuoco” di Enrico Pau, un messaggio esplicito di rinascita racchiuso in immagini paesaggistiche del Montiferru devastato dagli incendi. Nella sezione Scenari sardi, vince la nuorese Monica Dovarch con “Il pionere del sottosuolo”, risultando la più votata dal pubblico in sala che ha seguito le diverse proiezioni. La giuria giovani (composta da studenti e studentesse di cinema) ha premiato la sardo-spagnola Maria Elorza, autrice di “A los libros y a las mujeres canto”. «Partendo da un frammento della propria vita familiare, la regista ha creato un racconto collettivo e universale, dalla forma libera e personale», dicono i giovani giurati. Soddisfatti il presidente Isre Stefano Lavra e il direttore artistico del festival, Alessandro Stellino, che affermano: «È stato un percorso coinvolgente che ha arricchito tutti e che vuole essere uno stimolo per i giovani artisti e registi. Siamo contenti di aver visto la sala piena tutti i giorni, con tanta partecipazione e dialogo».

RIPRODUZIONE RISERVATA