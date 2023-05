IsReal, ritorna a Nuoro il cinema del reale  

Oltre Elorza tra i film internazionali in concorso, “Budapest silo” di Zsoofia Paczolay, “Burial” di Emilija Skarnulyté. Per Scenari sardi verranno presentati “Eréntzia” di Giulia Camba, “Batiledhu” di Nicol Vizioli e Laura Delle Piane e “Domus de Janas” di Myriam Raccah. Ospiti speciali di quest'anno saranno Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, autori di punta del cinema contemporaneo. Il festival si chiuderà domenica 11 giugno con il film fuori concorso di Enrico Pau “L’ombra del fuoco”, un viaggio nel Montuferru devastato dagli incendi del 2021.

La Sardegna come approdo per registi e registe. E in primo piano il documentario, l’elemento portante di una manifestazione di successo, giunta all’ottava edizione. A Nuoro dal 6 all’11 giugno la scena sarà per IsReal, il festival dedicato al cinema del reale. Ieri la presentazione di un evento che stavolta sfoggia uno sguardo ancora più planetario rispetto al passato, senza trascurare il forte radicamento territoriale. Sguardi dalla spiccata impronta femminile, perlopiù: otto dei dieci film del concorso internazionale sono firmati da donne. Martedì 6 giugno, dalle 19, la prima proiezione: “A los libros y a las mujeres canto”, lavoro della spagnola Maria Elorza.

In concorso

Oltre Elorza tra i film internazionali in concorso, “Budapest silo” di Zsoofia Paczolay, “Burial” di Emilija Skarnulyté. Per Scenari sardi verranno presentati “Eréntzia” di Giulia Camba, “Batiledhu” di Nicol Vizioli e Laura Delle Piane e “Domus de Janas” di Myriam Raccah. Ospiti speciali di quest'anno saranno Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, autori di punta del cinema contemporaneo. Il festival si chiuderà domenica 11 giugno con il film fuori concorso di Enrico Pau “L’ombra del fuoco”, un viaggio nel Montuferru devastato dagli incendi del 2021.

Isola in vetrina

«IsReal è un festival internazionale riconosciuto e apprezzato dai più grandi estimatori del cinema del reale», afferma Stefano Lavra, presidente dell’Istituto superiore regionale etnografico: «Quest’anno farà emergere il pensiero etnoantropologico privilegiando giovani registi, con tante donne. In concorso anche gli “scenari sardi”, dove il racconto dell’Isola vuole essere uno sguardo attento, dinamico, di parole e movimenti tra persone affascinate dal territorio e da chi lo abita». Il direttore tecnico-scientifico, Marco Mulas, aggiunge: «L’istituto ha organizzato un team di lavoro integrato con la direzione artistica e tutti i collaboratori esterni. Un lavoro condiviso, complesso e intenso ispirato al concetto di etnografia viva, caro al professor Lilliu, fondatore dell’Isre, e orientato alla sperimentazione dei nuovi orizzonti dell’antropologia visuale che restituiscono il punto di vista dell’osservato e dell’osservatore».

Ospiti speciali

Alcune gradite presenze caratterizzeranno l’ottava edizione di IsReal. Ecco Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, che nell’arco dell’ultimo decennio si sono affermati come giovani rivelazioni e poi autori di punta di un cinema contemporaneo fortemente radicato nel locale ma capace di salpare oltre i territori di appartenenza. I loro film sono stati presentati in numerosi festival internazionali come Iffr, Viennale, Bafici. Poi, hanno vinto premi al Cineéma du Reéel, a Doclisboa e al Torino Film Festival. A Nuoro saranno proiettati tre loro lavori (Il Solengo, Belva nera e Re granchio). «IsReal rappresenta per il nostro istituto il terreno privilegiato per promuovere la conoscenza di culture e di realtà rappresentative di tutto il mondo, nonché occasione di dialogo tra approcci diversi al cinema di osservazione», dichiara il direttore generale dell’Isre, Marcello Mele. Il direttore artistico del festival, Alessandro Stellino, conclude: «Quella che si aprirà il 6 giugno è un’edizione particolarmente importante. La Sardegna appare come polo attrattivo intorno al quale gravitano opere dal forte respiro creativo, che configurano il racconto di un mondo che solo il cinema del reale sa rendere in maniera così viva».

