“Isreal” a Nuoro Il Premio Scenari Sardi al regista Davide Melis  

La nona edizione di “Isreal”, il festival del cinema documentario, ha riscosso un gran successo. L'iniziativa organizzata dall'Istituto superiore regionale etnografico con la direzione artistica di Alessandro Stellino si è conclusa con l'annuncio dei vincitori. Il primo premio è stato assegnato a “Marching in the Dark” di Kinshuk Sujan, per la sua narrazione visiva e sonora. Il secondo a “TierraEncima” di Sebastián Duque, che racconta la crudezza di un conflitto individuale aggravato da ingiustizie sociali. Il premio per il miglior film a tema etnomusicologico è stato vinto da “Il canto del respiro” di Simona Canonica. Infine, il premio della Giuria Giovani è stato assegnato a “Las Novias del Sur” di Elena López, per la sua rappresentazione dell’amore e delle fragilità umane. I premi sono stati assegnati dalla Giuria Internazionale composta da Valeria D’Ambrosio, Cécile Embleton e Marco Lutzu.

Tra i film premiati anche “A S’orgolesa” di Davide Melis, vincitore della categoria Scenari Sardi, scelto direttamente dal pubblico in sala. «I sei giorni del festival hanno dimostrato ancora una volta la vitalità del cinema documentario e la sua capacità di farsi specchio del presente, dal carattere internazionale e ampia partecipazione», il commento del presidente dell’Isre Stefano Lavra.

RIPRODUZIONE RISERVATA