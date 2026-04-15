Isre, Leonardo Moro presidente 

Leonardo Moro sarà il nuovo presidente dell’Isre. Un incarico prestigioso per l’ex vicesindaco del Pd, ora consigliere comunale dei “Riformisti per Nuoro”, in lista con i Dem. Lunga esperienza politica alle spalle, consolidata nel Consiglio comunale di Nuoro, vice del sindaco Alessandro Bianchi dal 2010 al 2015 con l’assessorato a Cultura, turismo, sport e spettacolo, ora approda al vertice dell’Istituto superiore regionale etnografico, al posto di Stefano Lavra, scelto dalla precedente Giunta regionale, con incarico scaduto da metà marzo. La sua nomina arriva assieme a quella di Gianfranco Cocco, dirigente del Consiglio regionale, ora in pensione.Si tratta di una scelta tecnica: Cocco rappresenta l’opposizione. Evidentemente il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, pur senza l’indicazione da parte della minoranza, vuole accelerare sulla governance dell’Isre e superare l’impasse dopo la fine del mandato di Lavra. Ora il passaggio nella Giunta regionale, di fatto solo formale. Di diritto siede nel cda Isre il sindaco Emiliano Fenu (M5S).

Gli scenari

L’incarico di Cocco sarebbe a tempo anche per un altro motivo. Nel consiglio di amministrazione così ridisegnato manca una presenza femminile. La parità di genere dovrebbe essere garantita a questo punto dalla nomina legata all’opposizione. In attesa di questo successivo passaggio il cda sarebbe completo anche se resta da capire cosa deciderà di fare il nuovo presidente. Moro potrebbe rinunciare all’incarico di consigliere comunale dopo l’ingresso in aula nel giugno 2025 consentendo la promozione al primo dei non eletti, ovvero Graziano Mingioni, esponente Pd distante dalle correnti interne.

Un’altra opzione possibile per Moro è il mantenimento dell’incarico in Comune. Ma questo comporterebbe la perdita dell’indennità di presidente dell’Isre.

Campo largo

Il rinnovo del cda dell’Isre, atteso da mesi, mette a tacere tutte le indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi tempi e assegnavano la presidenza prima al M5S, poi a Sinistra italiana. Negli accordi interni al Campo largo che governa in città e in Regione si è fatta strada un’altra soluzione. E il posto da Sinistra italiana è passato al Pd con la scelta maturata ora e certificata dall’atto adottato dal presidente del Consiglio regionale.

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