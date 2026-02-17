VaiOnline
Giovanili.
18 febbraio 2026 alle 00:21

«Israeliani e palestinesi assieme in squadra» 

Anche nel 2026 il “Selis for Peace” farà la sua parte al “Manlio Selis”. Nell’annunciare date e stadi del torneo internazionale giovanile riservato agli Under 14, giunto alla 29ª edizione e di scena in Gallura dal 30 aprile al 3 maggio, l’organizzazione conferma l’iniziativa per la pace che coinvolgerà atleti palestinesi e israeliani.

«Il sociale rappresenta una parte preponderante della nostra manifestazione e in questo momento così difficile poter portare in campo una squadra composta da undicenni di origine israeliana e palestinese, provenienti da Gerusalemme e uniti sotto una stessa bandiera, è qualcosa che mi rende molto orgoglioso», spiega il patron Enea Selis. Nato nel 2022 con la partecipazione di una rappresentativa mista di atleti, alcuni di lingua solamente araba, altri solamente ebraica, col supporto di Yasha Maknouz e Arturo Cohen, il Selis for Peace si svolgerà quest’anno in due giornate e vedrà sfidarsi la formazione israelopalestinese con i pari età (Under 12) delle squadre galluresi.

Quanto al “Manlio Selis”, si sa già che parteciperanno 40 club tra professionistici e dilettantistici provenienti da otto Nazioni, tra cui i campioni uscenti del Flamengo e la Juventus, e che si giocherà a Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia e Telti. La novità è la Selis Hope Cup, dedicata a bambini e ragazzi in cura oncologica, nata nel ricordo di Salvatore Marroni, collaboratore storico del torneo scomparso nel 2023.

