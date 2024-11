«Israele viola la tregua». L’Italia verso il comando dell’Unifil 

Roma. L’Italia potrebbe riprendere il comando della missione dei caschi blu in Libano, avviandosi a gestire sul territorio la delicata tregua tra Hezbollah e Israele. Uno scenario non del tutto inedito, ma che stavolta si realizzerebbe alla luce di oltre un anno di uno dei più duri conflitti tra i miliziani sciiti e l’Idf. Nonostante le numerose incognite, è certo però che un eventuale avvicendamento potrebbe avvenire dal prossimo marzo, con la fine del mandato dell’attuale comandante di Unifil: lo spagnolo Aroldo Lázaro Sáenzm nel 2022 era a sua volta subentrato alla guida italiana della forza di pace internazionale, che dal 2007 aveva sempre visto il nostro Paese alla guida dei peacekeeper nello Stato mediorientale. Tra i nomi spuntati c’è quello del generale Dino Abagnara, ex comandante della brigata Garibaldi, già in servizio con i soldati Onu. Nulla è però deciso e si tratterebbe in ogni caso di decisioni che dovranno passare al vaglio del Consiglio di sicurezza dell’Onu, dove potrebbero essere nuovamente discusse anche nuove regole di ingaggio per i peacekeeper nel Paese di cedri.

Intanto, la tregua scricchiola. A neanche 48 ore dall’entrata in vigore del cessate il fuoco, l’esercito israeliano ha fatto sapere di aver lanciato un attacco aereo nel Libano meridionale per colpire un magazzino di missili a medio raggio di Hezbollah dopo aver individuato attività dentro il sito. Giusto poche ore dopo aver sparato colpi di avvertimento contro sospettati che si avvicinavano alle zone di confine e usato un drone nel villaggio di Markaba contro un veicolo che ha provocato due feriti. L’esercito libanese ha accusato l’Idf di aver «ripetutamente violato il cessate il fuoco». A sua volta il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha minacciato «una guerra intensa» se la tregua sarà violata dai miliziani sciiti, «altro che operazioni chirurgiche come stiamo facendo ora».

RIPRODUZIONE RISERVATA