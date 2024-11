«Israele utilizza a Gaza metodi da genocidio» 

Tel Aviv. «Israele provoca intenzionalmente morte, fame e lesioni gravi». Non fa giri di parole il rapporto del Comitato speciale dell’Onu che accusa l’Idf: i metodi utilizzati a Gaza «corrispondono alle caratteristiche di un genocidio», per le «massicce vittime civili e le condizioni imposte ai palestinesi». Accuse «infondate» le ha definite il Dipartimento di Stato di Washington. Il documento Onu, che sarà presentato lunedì all’Assemblea generale, evidenzia come la campagna di bombardamenti israeliani a Gaza abbia decimato i servizi essenziali e innescato una catastrofe con effetti sanitari duraturi. A febbraio le forze israeliane hanno utilizzato più di 25.000 tonnellate di esplosivo nella Striscia, «l’equivalente di due bombe nucleari», il doppio della bomba sganciata su Hiroshima, afferma il rapporto. «Distruggendo i sistemi idrici, igienico-sanitari e alimentari, e contaminando l’ambiente, Israele ha creato un mix mortale di crisi che causerà gravi danni alle generazioni a venire», si legge nel report.

Israele intanto è in attesa di una risposta del Libano alla proposta di cessate il fuoco presentata al governo di Beirut dagli Usa. E secondo indiscrezioni il piano per la tregua, a cui ha preso parte anche Parigi, viene spinto da Israele per garantire al presidente eletto Donald Trump una vittoria in politica estera ancor prima di insediarsi. «Israele regalerebbe qualcosa a Trump, che a gennaio ci sarà un accordo sul Libano», ha detto un funzionario israeliano al Washington Post dopo che Ron Dermer, ministro degli Affari strategici di Benyamin Netanyahu, aveva fatto tappa a Mar-a-Lago domenica.

