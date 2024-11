Israele: «Uno Stato palestinese non è una soluzione realistica» 

Tel Aviv. In vista del dopoguerra, mentre l’Idf costruisce segretamente avamposti stabili nel centro di Gaza, gli Stati Uniti hanno presentato ad Abu Mazen una proposta sulla futura amministrazione della Striscia che include una forza multinazionale. Nel frattempo, l’amministrazione Biden sta valutando misure severe contro Israele durante il periodo di transizione, tra cui restrizioni sulle forniture di armi e un possibile mancato veto alle risoluzioni anti-Israele al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Ma i democratici stanno per lasciare la Casa Bianca e il neo ministro degli Esteri di Netanyahu, Gideon Saar, ha detto che Israele non ritiene «realistica» la creazione di uno Stato palestinese.

Intanto, da Ramallah non è partita alcuna risposta al progetto portato dal sottosegretario di Stato americano Barbara Leaf, ma fonti vicine al presidente dell’Anp riferiscono ai media che il piano non sarebbe di suo gradimento. Nonostante l’Autorità palestinese vedrebbe cambiare il suo status diventando il punto di riferimento dei Paesi coinvolti negli sforzi per istituire un’amministrazione civile a Gaza: all’Anp verrebbe attribuita la responsabilità di attuare riforme concrete, costruire istituzioni, e sarebbero restituiti i ministeri per la gestione di acqua, banche, energia, commercio e risorse per gli ospedali. Nessun commento è arrivato da Israele. Dove però i media hanno svelato con immagini eloquenti come l’esercito abbia trasformato il centro di Gaza in una enclave militare israeliana. I reporter di Ynet descrivono l’ampliamento del corridoio Netzerim: lungo 8 chilometri e largo 7, 56 chilometri quadrati con postazioni fisse, una lunga fila di bandiere israeliane a lato dell’asse.

