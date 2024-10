Israele si scopre vulnerabile Pronta la replica a Hezbollah 

Tel Aviv. Israele si scopre vulnerabile, i droni nemici potrebbero causare decine se non centinaia di vittime civili. Come ha dimostrato l’attacco di domenica sera alla base militare di Binyamina, dove un velivolo senza pilota di Hezbollah ha sfondando il tetto della mensa all’ora di cena uccidendo quattro reclute 19enni. Decine di altri soldati sono rimasti feriti. Poco dopo il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha parlato al telefono con l’omologo Usa Lloyd Austin per sottolineare «la gravità dell’attacco e la forte risposta che sarà data a Hezbollah». Benyamin Netanyahu ha visitato la base attaccata annunciando che Israele continuerà a colpire Hezbollah «senza pietà», anche a Beirut, ha assicurato dopo che i media avevano riferito che il premier aveva ordinato all'Idf di astenersi dal colpire la capitale libanese su richiesta di Washington. E al suo ritorno ha convocato un incontro ristretto sulla prossima mossa da affidare all’esercito dopo il “catastrofico” - come viene definito nel Paese - colpo messo a segno dai miliziani sciiti.

Alta tensione

Intanto resta altissima la tensione nelle basi Unifil del Libano meridionale dopo il ferimento di cinque caschi blu. Sulla questione del contingente Onu è intervenuto il ministro dell’Energia Eli Cohen accusando le forze di peacekeeping di essere “inutili”, di non aver «garantito l’applicazione delle risoluzioni Onu e fatto da scudo a Hezbollah». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato da Berlino, ribadendo che i soldati italiani (oltre mille, tra cui i militari della Brigata Sassari) non lasceranno le loro postazioni e che se l’obiettivo è quello di disarmare Hezbollah, «le attuali regole di ingaggio dell’Unifil non vanno bene. Sono le Nazioni Unite che devono scegliere».

Gli obiettivi

In allerta massima per il timore di aggressioni è anche l’Idf: ieri pomeriggio ha fatto sapere che in questo momento la priorità è eliminare l’unità 127 di Hezbollah, responsabile della gestione dei velivoli senza pilota, uccidendo ogni singolo membro. Non solo, alla luce del colpo alla base militare, l’Iaf ha deciso di ampliare le aree di allerta. Gli ufficiali inoltre hanno individuato un nuovo protocollo: gli addetti ai radar dovranno presupporre che un drone stia ancora volando anche se scompare dagli schermi e indicheranno che si è schiantato solo quando saranno trovate le prove a terra. Da quando è iniziata la guerra, è la prima volta che l’Idf prende una decisione del genere, ammettendo sostanzialmente che il sistema di difesa aerea ha un pericoloso buco.

Il portavoce dell'Idf nella notte di lunedì, parlando vicino alla base di Binyamina, ha confermato che Israele «deve migliorare la difesa». Il nervosismo si è sentito nel tardo pomeriggio, quando tre razzi in volo dal Libano verso il centro di Israele hanno fatto suonare l’allarme a Tel Aviv e in altre 180 località per precauzione: milioni di persone sono corse nei rifugi. Sul fronte libanese, al confine con Israele è stata scoperta una delle basi dei miliziani, imbottita di missili e mezzi, pronta per essere usata per «invadere la Galilea», ha detto il portavoce dell’esercito in video da dentro il comando sottoterra. Su tutto incombe la risposta che lo Stato ebraico sta preparando contro l'Iran per gli attacchi missilistici del primo ottobre: «Ci sarà», ha confermato il ministro degli Esteri Israel Katz al telefono con l'omologo cinese Wang Yi.

