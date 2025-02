Israele si ritira dal corridoio Netzarim 

Tel Aviv. È un passo concreto, ma anche di grande significato simbolico: le forze israeliane si sono ritirate dal corridoio di Netzarim, che taglia in due Gaza, riportando così unità e libera circolazione tra il nord e il sud della Striscia. E mettendo un’altra spunta agli impegni dal fragile accordo di tregua con Hamas, mentre si attende ancora l’avvio dei negoziati per la seconda fase. Il corridoio, che si estende per circa 6 chilometri dal confine orientale con Israele al Mar Mediterraneo, è stato utilizzato dalle forze israeliane per schierare le truppe durante la guerra e dividere l’enclave. Già a fine gennaio le forze israeliane avevano riaperto il corridoio consentendo a centinaia di migliaia di sfollati di tornare nel nord. Ora una fila di veicoli di ogni genere si estende a perdita d’occhio sulla strada di Salaheddin, che attraversa la Striscia da sud a nord: automobili, bici, van e carretti trainati da asini si muovono lentamente lungo la via sterrata. Il ritiro delle forze israeliane adempie a uno dei punti chiave dell’accordo di una tregua che resta in bilico, mentre le parti sembrano aver fatto pochi progressi sui negoziati della seconda fase, che prevede il rilascio di tutti gli ostaggi vivi rimanenti: delle 251 persone rapite il 7 ottobre 2023, 73 sono ancora trattenute a Gaza, di cui almeno 34 sono morte. In cambio, si prevede un ritiro completo dell’Idf da Gaza.

