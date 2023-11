«Israele si difenda ma rispetti i diritti»  

Tokyo. Il diritto di Israele a difendersi, ma nel rispetto delle norme internazionali. L’appello unanime a pause e corridoi umanitari per la popolazione di Gaza, e la condanna delle violenze dei coloni sui palestinesi in Cisgiordania, che rischiano di portare a nuove tensioni. I ministri degli Esteri del G7 si ritrovano «più uniti che mai nel perseguimento della pace internazionale, della sicurezza, e prosperità», siglando una dichiarazione congiunta a Tokyo con il passaggio di testimone dal Giappone all’Italia della presidenza del Gruppo. Con la promessa, parola del ministro degli Esteri Antonio Tajani, di lavorare «con determinazione» ai dossier più caldi del panorama internazionale, dal Medio Oriente all’Ucraina, ma anche la transizione digitale e le sfide dell’intelligenza artificiale.

Una voce sola

Dopo il voto in ordine sparso alla risoluzione Onu sulla guerra tra Israele e Hamas, è stato il segretario di Stato Usa Antony Blinken a chiedere al G7 di parlare «con una sola voce chiara». Un’unità che è emersa nella dichiarazione finale che qualcuno pensava potesse essere in bilico, ma che alla fine è arrivata, anche sul delicato dossier di Gaza: condannando l’attacco del 7 ottobre, «sottolineiamo il diritto di Israele a difendere se stesso e il suo popolo», ma «in conformità con il diritto internazionale», si legge nel documento. «Sottolineiamo la necessità di un’azione urgente per affrontare il deterioramento della crisi umanitaria a Gaza. Tutte le parti devono consentire il sostegno ai civili, nonché l’accesso agli operatori umanitari. Sosteniamo le pause e i corridoi umanitari per facilitare anche il rilascio degli ostaggi», continua il testo che più volte ribadisce «l’importanza della protezione dei civili e del rispetto del diritto internazionale». Senza mezzi termini, i sette evidenziano poi come «l’aumento della violenza estremista commessa dai coloni contro i palestinesi è inaccettabile, mina la sicurezza in Cisgiordania e minaccia le prospettive di una pace duratura».

L’Occidente cerca nell’Autorità nazionale palestinese l’interlocutore col quale parlare del futuro per la Palestina, con la soluzione dei due popoli e due Stati che «rimane l’unica via verso una pace giusta, duratura e sicura». Nel frattempo, la prospettiva è quella di lavorare a un intervento internazionale sul modello delle forze Unifil in Libano. Per farlo, il primo obiettivo resta l’eliminazione di Hamas.

