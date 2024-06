Israele, sì all’accordo «Ma Hamas lasci Gaza» 

Tel Aviv. Mentre Israele ribadisce che nel futuro della Striscia ci sarà un governo «alternativo ad Hamas», cresce il sostegno alla roadmap rilanciata dal presidente Usa Joe Biden sia all'interno dello stesso Stato ebraico sia nella comunità internazionale. Parlando al Sunday Times, Ophir Falk, consigliere del premier Benyamin Netanyahu per la politica estera, ha fatto sapere che Israele non respinge l'accordo: «È ciò che abbiamo concordato - ha spiegato -. Non è una buona intesa ma vogliamo con forza il rilascio di tutti gli ostaggi. Tutti». Falk ha poi aggiunto: «Ci sono ancora molti dettagli da definire e questo include che non ci sarà un cessate il fuoco permanente fino a che tutti gli obiettivi di Israele non saranno raggiunti». Tra questi, il ministro della Difesa di Tel Aviv, Yoav Gallant, ha ribadito la «distruzione» di Hamas per preparare a Gaza «un governo alternativo» alla fazione islamica. Il ministro, notoriamente, è contrario a un'occupazione militare della Striscia da parte di Israele.

