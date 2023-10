Israele scarcera El Qaisi, il ricercatore italo-palestinese 

TEL AVIV. Libero ma sotto condizioni: la vicenda dell’italo-palestinese Khaled El Qaisi - arrestato il 31 agosto da Israele al valico di confine di Allenby con la Giordania senza che finora gli siano state formalizzate accuse - ha avuto uno sviluppo positivo ma non si è ancora conclusa. Il tribunale di Rishon LeTzion ha stabilito la scarcerazione di El Qaisi imponendogli di risiedere per sette giorni nei Territori, con libertà di movimento ma senza poter espatriare. Il suo passaporto è stata trattenuto dalle autorità. Fino a quel giorno l’italo-palestinese - che in tutto questo tempo è stato seguito dall'ambasciata italiana in Israele e visitato più volte in carcere dai diplomatici - sarà a disposizione della magistratura israeliana. Le condizioni secondo fonti ben informate sono legate alle indagini sul suo conto, ancora in corso. Del rispetto delle condizioni si è fatto garante un parente del giovane ed è stata pagata una cauzione a quanto risulta di modesta entità.

Quella di ieri è stata la quarta udienza sul caso dopo quelle passate che avevano prorogato la detenzione. Ora quindi El Qaisi - di padre palestinese e madre italiana e marito di un'italiana - è libero ma la sua situazione resta ancora sotto esame. Traduttore, iscritto al corso di laurea triennale in Lingue e civiltà orientali alla Sapienza, El Qaisi è il fondatore del Centro di documentazione palestinese.

