Israele, ritrovati i corpi senza vita di tre ostaggi 

Tel Aviv. L’esercito israeliano ha recuperato a Gaza i corpi di 3 ostaggi uccisi da Hamas al Nova Festival il 7 ottobre. I loro cadaveri erano stati portati dai miliziani nella Striscia e tra loro c’è anche quello di Shani Louk, l’israelo-tedesca di 23 anni la cui foto, su un pick up dei miliziani di Hamas e forse già morta, fece il giro del mondo. L’annuncio del portavoce militare Daniel Hagari ha fatto ripiombare il Paese, alla vigilia dello Shabbat, nel dolore e nella rabbia mentre Israele continua le operazioni a Rafah e Jabalya. Nonostante l’Occidente gli chieda di fermarsi. Con l’Italia che si è fatta promotrice di una lettera, firmata dai ministri degli Esteri di 13 Paesi, al ministro israeliano, Israel Katz, in cui si sottolinea la contrarietà a un’operazione al confine con l’Egitto. Israele ha diritto a «esercitare la difesa» ma «deve rispettare il diritto internazionale» e l’operazione a Rafah «avrebbe conseguenze catastrofiche sui civili», scrivono le diplomazie di Italia, Canada, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Olanda, Regno Unito, Svezia, Australia e Corea del sud, coordinati da Antonio Tajani per la presidenza del G7. E chiedono «un piano credibile per proteggere i civili».

