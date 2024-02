Israele respinge la proposta di Hamas per la tregua 

Tel Aviv. Altolà di Benyamin Netanyahu ad Hamas: Israele non accetterà alcun accordo sugli ostaggi che modifichi i termini di quello precedente. L’eventuale intesa per ora resta al palo, visto che le fazioni di Gaza non hanno ancora risposto alla proposta mediata a Parigi da Usa, Qatar ed Egitto. Israele non accetterà un accordo «ad ogni prezzo», ha avvertito il premier israeliano, spiegando che «Hamas avanza delle richieste sugli ostaggi che non possiamo accettare». In particolare, «il rapporto di scambio fra ostaggi e detenuti palestinesi deve essere simile a quella dell’accordo precedente», e cioè di 1 a 3 come nell’intesa che aveva portato alla tregua a Gaza di fine novembre. Ma dalle recenti affermazioni di Hamas - diviso tra la leadership nella Striscia e quella all’estero - questo rapporto non è più sufficiente. Del resto, secondo il ministro della Difesa, Yoav Gallant, «la leadership di Hamas, compreso Yahya Sinwar, è in fuga».

Il ministro

«Non ci facciamo intimidire». L’Italia, ha ribadito Antonio Tajani, è pronta ad un impegno in prima linea nella nuova missione Ue nel Mar Rosso per proteggere i mercantili dagli assalti degli Houthi. Ma il messaggio del titolare della Farnesina è soprattutto una risposta alle minacce dirette del movimento sciita filo-iraniano. Aspides, a differenza dell’operazione a guida anglo-americana, non effettuerà raid preventivi in Yemen, ma «se attaccati ci difenderemo», ha assicurato. Il gruppo armato che ha sconvolto il traffico marittimo via Suez ha inserito l’Italia tra i potenziali obiettivi della sua rappresaglia contro le operazioni militari.

RIPRODUZIONE RISERVATA