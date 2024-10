Israele preoccupa Spalletti 

Udine. «Sono felice di giocare in questo stadio, Udine mi ha dato tanto, è una città molto civile. Anche se avrei preferito un altro tipo di clima...». Quattro giorni dopo la mezza delusione dell’Olimpico, il pari col Belgio in 10 contro 11, Luciano Spalletti cerca dalla partita alla Dacia Arena contro Israele conferme, di gioco e di punti. C’è da proseguire sulla via della rinascita, fatto «di sudore e attaccamento», scacciando le ombre degli errori di Roma; e c’è da consolidare il primato nel girone di Nations League, magari sperando in un contemporaneo pari tra Belgio e Francia, per arrivare da teste di serie al sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali. Ma la partita contro la nazionale israeliana arriva nei giorni più difficili per la pace in Medio Oriente, e con la tensione creata dagli attacchi delle forze Idf alle basi Unifil in Libano.

Le conferme

Ora, il ct azzurro si deve preoccupare di riconfermare la fama di vincente - e cancellare sempre più le scorie dell’Europeo - con una squadra giovane, senza lo squalificato Pellegrini e qualche cambio di routine, visti gli impegni ravvicinati. «Gioca Vicario in porta», è l'unica ammissione del tecnico, con il portiere uscito dal vivaio friulano al suo fianco. «Titolare a Udine è un’emozione - dice l’estremo difensore - ma la devo mettere da parte». Per il resto, Fagioli reclama spazio a centrocampo («può giocare con Ricci, ma la formazione la dirò»), però Tonali ha un peso specifico alto nel nuovo progetto azzurro.

I pericoli

Uno spazio potrebbe esserci per l’esordio di Daniel Maldini, vista anche l’assenza di Pellegrini. Ma stravolgere l’assetto non sembra l’idea giusta di Spalletti che avverte sui pericoli dell’avversario di oggi. «Sarà una partita difficile - spiega - perché la partita dell’andata ha dimostrato che Israele è una squadra di qualità, specie a centrocampo. Possono giocare in diverse maniere, dovremo stare attenti alle ripartenze e mantenere equilibrio». Anche caratteriale. «Un aspetto in cui possiamo migliorare - ha spiegato il ct - è capire che a volte gli episodi possono buttare all’aria la qualità di gioco, il gioco di squadra e tutto ciò che hai direzionato in maniera corretta. Bisogna sapere che c’è anche questo rischio».

Perciò Spalletti chiede alla sua nazionale di «prendere in mano la partita». E confida nell’applicazione dei suoi nuovi “discepoli” azzurri. «Questo gruppo sta lavorando con grande impegno verso la retta via del sudore, del sacrificio e dell’attaccamento alla maglia. Sono ragazzi che ci fanno vedere delle belle cose. La difficoltà è che qualsiasi crescita non è mai facile», conclude il commissario tecnico degli azzurri.

