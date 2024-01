Israele passa alla fase tre: attacchi mirati 

Tel Aviv. Israele centra un altro obiettivo strategico nella guerra per distruggere Hamas e per indebolire i suoi alleati sciiti. Il teatro dell’operazione è ancora una volta il Libano: dopo l’uccisione nella capitale del numero due del movimento palestinese, Saleh Arouri, un raid nel sud del Paese ha eliminato uno dei comandanti delle forze di elite di Hezbollah. «Beirut può diventare come Gaza», è stato il monito del ministro della Difesa Yoav Gallant in risposta agli attacchi dal nord del confine, mentre nella Striscia l’esercito ha annunciato l’avvio della «fase tre» dell’offensiva, meno intensa e con attacchi mirati. Il comandante di Hezbollah Wissam Hassan Tawil è stato colpito come Arouri. Un razzo lanciato da un drone contro l’auto su cui viaggiava in un villaggio a una decina di chilometri dal confine con Israele.

La replica

Secondo fonti libanesi, Tawil aveva «un ruolo di primo piano nella direzione delle operazioni militari nel sud», e nelle immagini diffuse dal movimento filo-iraniano lo si vede al fianco di Hassan Nasrallah e del capo dei Pasdaran iraniani Qassem Soleimani, ucciso dagli Usa 4 anni fa. Il blitz contro Tawil è scattato all’indomani di un attacco di Hezbollah contro un centro di difesa aerea israeliano sul monte Meron, in Galilea.

Un passaggio a una fase meno intensa dei combattimenti, per tutelare i civili, è auspicato dagli Usa. Il segretario di Stato Antony Blinken, che ha denunciato una «situazione disastrosa» a Gaza, nella sua quarta missione in Medio Oriente dal 7 ottobre ha fatto tappa negli Emirati e in Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario Mohamed bin Salman (e l’alto rappresentante Ue Josep Borrell). Washington lavora per il futuro di Gaza, a partire da un governo che rimetta in gioco l’Anp, nonostante la contrarietà di Netanyahu.

