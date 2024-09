Israele, nuovo raid nel sud di Gaza: ira internazionale 

Tel Aviv. Un nuovo raid israeliano, lanciato di notte sull’accampamento di sfollati di Mawasi, nel sud della Striscia di Gaza, ha provocato morti e feriti, e suscitato ancora una volta la condanna della comunità internazionale, preoccupata per le vittime civili in quella che doveva essere una “zona umanitaria” sicura per i palestinesi in fuga dai bombardamenti. Ma Israele si è attirato anche l’ira degli Stati Uniti dopo che l’Idf ha ammesso di ritenere «molto probabile» di aver ucciso «indirettamente e involontariamente» l’attivista turco-americana Aysenur Ezgi Eygi, raggiunta da un colpo di pistola alla testa venerdì scorso vicino a Nablus, in Cisgiordania, mentre partecipava a una protesta in difesa di agricoltori palestinesi. L’esercito israeliano deve fare «cambiamenti fondamentali nel suo modo di operare in Cisgiordania, comprese le loro regole di ingaggio», ha tuonato il segretario di Stato Usa Antony Blinken da Londra, definendo la morte della 26enne «non provocata e ingiustificata». Nelle stesse ore Israele ha ripreso con un’ampia presenza di truppe anche l’operazione militare “Summer Camps” a Tulkarem, cominciata il 28 agosto scorso con raid anche a Jenin e Tubas.

Sull’attacco a Mawasi - già nel mirino a luglio per eliminare il capo militare di Hamas Mohammed Deif - l’Idf ha spiegato di aver preso di mira «importanti terroristi che operavano da un centro di comando nella zona umanitaria», e di aver ucciso tre esponenti di spicco dell’organizzazione. Ma per la fazione islamica - che in un primo momento aveva parlato di 40 morti, per poi rivedere il bilancio “provvisorio” a 19 morti e 60 feriti - «le accuse sulla presenza di combattenti della resistenza sono una palese menzogna».

